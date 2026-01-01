किस विटामिन की कमी से उल्टी आती है? जानें कारण, लक्षण और बचाव

नारी डेस्क: उल्टी आना सिर्फ पेट की समस्या नहीं होती, बल्कि यह शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकता है। कई लोग उल्टी को सामान्य सोच लेते हैं, लेकिन अगर यह बार‑बार हो रही हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर कुछ विटामिन्स की कमी भी उल्टी और मतली का कारण बन सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं।

विटामिन B1 (थायमिन) की कमी

थायमिन (Vitamin B1) शरीर में ऊर्जा बनाने और नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर व्यक्ति में थकान, चक्कर, भूख न लगना और बार-बार उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। थायमिन की कमी आमतौर पर अधिक सफेद आटे, शराब के अधिक सेवन या पोषण की कमी से होती है। बचाव: थायमिन युक्त आहार जैसे साबुत अनाज, जौ, मूंगफली, बीन्स और मछली को अपने भोजन में शामिल करें।

विटामिन B6 (पाइरिडॉक्सिन) की कमी

विटामिन B6 की कमी से भी उल्टी और मतली हो सकती है। इसके अलावा, इससे चिड़चिड़ापन, नींद न आना, और त्वचा पर दाने जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं। B6 की कमी अक्सर गर्भवती महिलाओं में होती है, जिससे उन्हें सुबह के समय उल्टी और मतली की शिकायत ज्यादा होती है। बचाव: केले, आलू, चिकन, अंडा, और नट्स जैसे खाद्य पदार्थ B6 का अच्छा स्रोत हैं। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना चाहिए।

विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 नर्वस सिस्टम और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर, और बार-बार उल्टी की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक B12 की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। बचाव: अंडा, दूध, पनीर, मछली और मीट B12 का अच्छा स्रोत हैं। शाकाहारी लोग डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले सकते हैं।

विटामिन D की कमी

हालांकि विटामिन D की कमी सीधे उल्टी नहीं लाती, लेकिन इसके कारण शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, जिससे पेट की समस्या और उल्टी का अनुभव बढ़ सकता है। विटामिन D हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। बचाव: धूप में समय बिताना, दूध, अंडा और विटामिन D सप्लीमेंट लेने से इसकी कमी पूरी की जा सकती है।

विटामिन A की कमी

विटामिन A की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली प्रभावित होती हैं। कुछ मामलों में यह पेट की परेशानी और उल्टी की समस्या को बढ़ा सकता है, खासकर बच्चों में। बचाव: गाजर, पंपकिन, शकरकंद, पालक और दही जैसी चीज़ें विटामिन A से भरपूर होती हैं।

उल्टी सिर्फ संक्रमण या पेट की समस्या नहीं होती, यह शरीर में विटामिन की कमी का भी संकेत हो सकती है। B1, B6, B12, D और A विटामिन्स की कमी सबसे ज्यादा उल्टी और मतली का कारण बनती है। सही आहार, संतुलित पोषण और समय पर डॉक्टर से जांच करवाकर इस समस्या से बचा जा सकता है।

