वर्दी पहन पत्नी ने शहीद पायलट को किया आखिरी सैल्यूट, 6 साल की बेटी को देख रोया पूरा देश

नारी डेस्क: विंग कमांडर अफशान ने रविवार को अपने पति, विंग कमांडर नमांश स्याल को आखिरी श्रद्धांजलि दी, जिनकी दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश में दुखद मौत हो गई थी। यह क्रैश 21 नवंबर, 2025 को हुआ था और नमांश के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनके पैतृक गांव पटियालकर लाया गया था।



विंग कमांडर अफशां ने अपने पति विंग कमांडर नमांश स्याल को सलाम किया और आंखों में आंसू लिए उन्हें अलविदा कहा, इस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ थी।विंग कमांडर नमांश स्याल का अंतिम संस्कार उनके गांव पटियालकर में किया गया। 34 साल के फाइटर पायलट नमांश एक समर्पित ऑफिसर और बेहतरीन एथलीट थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी अफशां, जो खुद भी IAF ऑफिसर थीं, उनकी छह साल की बेटी आर्या और उनके माता-पिता हैं। इंडियन एयर फोर्स ने दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है।



विंग कमांडर नमांश स्याल के आखिरी दर्शन के लिए इकट्ठा हुए गांववालों ने अपने एक हीरे के जाने पर दुख जताया। पंकज चड्ढा, जिन्होंने विंग कमांडर स्याल के ही स्कूल में पढ़ाई की है, ने कहा- "मैंने भी नमांश के ही स्कूल, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में पढ़ाई की है। हमने अपना एक हीरा खो दिया है। वह हमारे स्कूल की शान थे। हम उनके पैतृक गांव पटियालकर जाएंगे। उन्होंने हम सभी को बहुत कुछ दिया। चड्ढा ने ANI को बताया, "हमें बहुत गर्व है।" स्थानीय निवासी संदीप कुमार ने कहा, "हम उसी गांव से हैं जहां नमांश पटियालकर है। हमारे गांव में हर कोई दुखी है। वह हमारे छोटे भाई जैसा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे पास शब्द नहीं हैं। हम उससे 3-4 महीने पहले मिले थे जब वह हमारे गांव आया था।"

शुक्रवार को दुबई एयर शो 2025 में एक तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने और उसमें आग लगने के बाद इंडियन एयर फोर्स ने उसकी मौत की पुष्टि की। रविवार सुबह विंग कमांडर नमांश स्याल के चाचा मदन लाल ने उनके बचपन को याद किया और उनकी मौत पर दुख जताया। रिश्तेदार ने ANI को बताया- "वह मेरा भतीजा था। पूरा गांव दुख में है और उसके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उसका दिमाग तेज था और वह स्कूल में फर्स्ट आता था।"

