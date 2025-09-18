19 SEPFRIDAY2025 2:48:19 PM
Nari

सावधान! आपके टूथपेस्ट में छुपा है जहर, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Sep, 2025 05:03 PM
सावधान! आपके टूथपेस्ट में छुपा है जहर, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा!

नारी डेस्क:   हम में से लगभग हर कोई दिन में दो बार टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे दांत साफ और मुंह ताजा बने रहें। बाजार में तरह-तरह के खुशबूदार और स्वाद वाले टूथपेस्ट उपलब्ध हैं, जो फ्रेशनेस का वादा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें मौजूद कुछ केमिकल्स आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? खासकर कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो आपके मुंह की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं और गंभीर मामलों में कैंसर तक का खतरा बढ़ा सकते हैं।

टूथपेस्ट में पाए जाने वाले खतरनाक कंपाउंड्स – SLS और ट्राइक्लोसन

 टूथपेस्ट में मौजूद कुछ रसायन जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट (SLS) और ट्राइक्लोसन आपके ओरल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन्हें पहचानना और उनसे बचना जरूरी है।

SLS क्या है?

SLS एक ऐसा केमिकल है जो टूथपेस्ट में झाग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह दांत साफ करने में मदद करने के बजाय केवल झाग बनाने का काम करता है, जिससे टूथपेस्ट आसानी से दांतों पर फैल सके। हालांकि, यह केमिकल आपके मुंह की त्वचा और झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है।

SLS से होने वाले नुकसान

मुंह के अल्सर: SLS आपके मुंह की त्वचा की पहली परत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मुंह में अल्सर होने का खतरा रहता है।

एलर्जी और खुजली: इसके इस्तेमाल से मुंह में खुजली, जलन और स्किन फटना जैसी समस्या हो सकती है। यह हार्मोनल असंतुलन का भी कारण बन सकता है।

बदबूदार सांस: SLS की वजह से मुंह में सूखापन और बदबूदार सांस की समस्या भी हो सकती है।

ट्राइक्लोसन और कैंसर का खतरा

टोरंटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार, टूथपेस्ट में मौजूद ट्राइक्लोसन नामक केमिकल कैंसर का कारण बन सकता है। ट्राइक्लोसन एक एंटी-बैक्टीरियल कंपाउंड है जो कीटाणुओं से लड़ता है, लेकिन लंबे समय तक इसके उपयोग से शरीर के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। खासकर आंतों में मौजूद ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

टूथपेस्ट खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

हमेशा टूथपेस्ट के पैकेजिंग पर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स (सामग्री) को ध्यान से पढ़ें। यदि टूथपेस्ट में सोडियम लॉरिल सल्फेट (SLS) या ट्राइक्लोसन जैसा कोई कंपाउंड हो, तो उस टूथपेस्ट से बचें। हर्बल या प्राकृतिक तत्वों से बने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है, क्योंकि इनमें हानिकारक रसायनों का उपयोग कम या बिल्कुल नहीं होता। अपने ओरल हेल्थ के लिए सही टूथपेस्ट चुनना बेहद जरूरी है ताकि लंबे समय तक स्वस्थ और ताजगी भरा मुंह बना रहे।

टूथपेस्ट की ताजगी और अच्छी खुशबू आपके लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप इसका सही चुनाव करें। सोडियम लॉरिल सल्फेट (SLS) और ट्राइक्लोसन जैसे केमिकल्स आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने टूथपेस्ट की सामग्री को जांचें और स्वस्थ विकल्पों को प्राथमिकता दें।

आपकी सेहत आपके हाथ में है, इसलिए टूथपेस्ट चुनते समय सावधानी जरूर बरतें।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it