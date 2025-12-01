अगर आप भी है पानी पूरी लवर्स! खाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, कहीं आपके साथ भी न हो जाए ये अनहोनी

नारी डेस्क : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला का सिर्फ एक बड़ा गोलगप्पा खाने की कोशिश करना इतना भारी पड़ गया कि उसका जबड़ा ही डिस्लोकेट हो गया। मुंह इतना खुल गया कि वापस बंद ही नहीं हुआ। परिजन घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया।

गोलगप्पा मुंह में डालते ही लॉक हुआ जबड़ा

जानकारी के मुताबिक, दिबियापुर थाना क्षेत्र के गौरीकिशनपुर ककोर की रहने वाली इंककला देवी (उम्र लगभग 50 वर्ष) अपने परिवार के साथ जिला अस्पताल के पास रुकी थीं। बच्चों की जिद पर सभी गोलगप्पा ठेले पर पहुंचे। इंककला देवी ने एक बड़ा सा बतासा उठाया, मुंह चौड़ा करके खाने की कोशिश की और तभी उनका जबड़ा अचानक लॉक हो गया। बतासा आधा अंदर, आधा बाहर और मुंह खुला का खुला! लोगों ने पहले मजाक समझा, लेकिन जब महिला तेज दर्द से रोने लगी तो सभी घबरा गए और उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टर भी रह गए हैरान

जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बताया कि महिला का जबड़ा पूरी तरह डिस्लोकेट हो चुका था। कई बार मैनुअल रिडक्शन की कोशिश की गई, लेकिन जबड़ा वापस अपनी जगह नहीं आया। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया। डॉक्टर का कहना था। ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। बता दें की घटना के बाद परिवार के लोग डरे हुए हैं। महिला अभी भी ठीक से मुंह बंद नहीं कर पा रही हैं और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं।

डॉक्टरों की सलाह जबरदस्ती मुंह न खोलें

डॉक्टरों ने इस तरह की घटनाओं को गंभीर बताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जिन व्यक्तियों को पहले से जबड़े में दर्द, क्लिकिंग साउंड या मुंह पूरा न खुलने जैसी समस्या रहती है, उन्हें जबरदस्ती मुंह खोलने से बचना चाहिए। बड़े आकार के खाद्य पदार्थों को एक बार में मुंह में डालने की कोशिश बिल्कुल न करें। भोजन को धीरे-धीरे चबाकर खाएं और अचानक मुंह को ज्यादा चौड़ा खोलने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे जबड़ा डिस्लोकेट होने का खतरा बढ़ जाता है। बता दें की इस घटना के बाद गोलगप्पा बेचने वाला ठेला संचालक भी घबरा गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अब तक की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली घटना है।