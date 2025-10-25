26 OCTSUNDAY2025 12:19:15 AM
Nari

Vitamin B12 कम होने के सबसे खतरनाक लक्षण, Brain पर सबसे ज्यादा इफेक्ट

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 25 Oct, 2025 09:03 PM
Vitamin B12 कम होने के सबसे खतरनाक लक्षण, Brain पर सबसे ज्यादा इफेक्ट

नारी डेस्कः हमारे शरीर को विटामिन्स की जरूरत रहती है। हर विटामिन का अपना ही एक खास रोल है, उसी तरह विटामिन बी 12 भी बहुत जरूरी है। विटामिन बी 12 शरीर में कई फंक्शंस को ठीक करने का काम करते हैं। चलिए आपको इन विटामिन्स से जुड़ी जानकारी देते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं एक फैट में घुलने वाले और दूसरे पानी में घुलने वाले विटामिन्स। 

फैट में घुलने वाले विटामिन (Fat-soluble Vitamins): जैसे- विटामिन A, D, E, और K। ये शरीर में फैट (वसा) के साथ अवशोषित होते हैं और शरीर में स्टोर रह सकते हैं।

पानी में घुलने वाले विटामिन (Water-soluble Vitamins): जैसे-विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स। ये शरीर में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें नियमित रूप से आहार में लेना जरूरी होता है। विटामिन B12 इन्हीं B-कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन बी 12 एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। भले ही इसकी जरूरत कम मात्रा में होती है लेकिन ये शरीर में अहम भूमिका निभाते हैं। 

Vitamin B12 का महत्व

विटामिन B12 ब्रेन के लिए “ईंधन” की तरह काम करता है। इसकी कमी से याददाश्त, ध्यान, मूड और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग प्रभावित होती है। इसलिए अगर लगातार थकान, भूलने की आदत या चिड़चिड़ापन महसूस हो, तो डॉक्टर से B12 लेवल चेक कराना चाहिए। यह ब्लड सेल्स बनाने, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या, हाथ-पैरों में झनझनाहट जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

विटामिन बी 12 के लक्षण

विटामिन B12 की कमी के लक्षण धीरे-धीरे दिखाई देते हैं और शुरू में आसानी से पहचान में नहीं आते। यह मुख्य रूप से खून, नर्वस सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यहाँ विस्तार से लक्षण दिए गए हैं:

1. थकान और कमजोरीः अक्सर बिना कारण थकान महसूस होना। शरीर में ऊर्जा की कमी, काम करते समय जल्दी थक जाना।

2. मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर असरः ध्यान केंद्रित न कर पाना, भूलने की आदत। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, चिंता या डिप्रेशन। गंभीर मामलों में कॉग्निटिव डिक्लाइन या डिमेंशिया जैसी स्थिति।

3. नसों और हाथ-पैर में समस्याः हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन। संतुलन खोना, चलने-फिरने में दिक्कत। नसों में जलन या दर्द।

4. मुंह और जीभ की समस्याः जीभ लाल और सूखी होना, मुँह में चुभन या जलन। स्वाद बदलना या खाना ठीक से महसूस न होना।

5. पाचन और भूख में बदलावः भूख कम लगना, कब्ज, दस्त या पाचन संबंधी समस्याएँ।

6. खून की कमी (Anemia) के लक्षणः त्वचा पीली पड़ना। सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज होना।

7. कुछ और संकेतः याददाश्त कमजोर होना। बाल और नाखून कमजोर होना। आंखों में धुंधलापन या दृष्टि संबंधी समस्याएं।

Vitamin B12 नेचुरली किन चीजों से पाएं

अब यहां सवाल है कि विटामिन बी 12 को नेचुरली पूरा करने के लिए क्या खाएं तो बता दें कि अंडे, मछली, मीट, दूध, दही, पनीर। इसी के साथ वेजिटेरियन लोग फोर्टिफाइड अनाज, सोया मिल्क, न्यूट्रिशनल यीस्ट ले सकते हैं। विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स और इंजैक्शन भी आते हैं लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन करना खतरनाक हो सकता है। 

यह भी पढ़ेंः  Diabetes वालों के लिए सबसे बेस्ट आटा, Sugar और वजन दोनों रखता कंट्रोल
PunjabKesari

विटामिन बी 12 कम होने पर ब्रेन पर क्या असर होता है?

विटामिन B12 (Cobalamin) हमारे शरीर और दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह कमी हो जाए, तो इसका सीधा असर ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है:

1. स्मरण शक्ति और ध्यान पर असर

विटामिन B12 न्यूरॉन्स की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। कमी होने पर भूलने की समस्या, ध्यान केंद्रित न कर पाना और चीज़ें याद न रखने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

2. मूड और मानसिक स्वास्थ्य

B12 की कमी डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में बाधा डालती है, जो मूड को कंट्रोल करते हैं।

3. स्नायु तंत्र (Nervous System) पर प्रभाव

विटामिन B12 नसों की सुरक्षात्मक परत (myelin sheath) बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से नसों में सूजन, झुनझुनी, हाथ-पैर में कमजोरी या सेंसरी समस्या हो सकती है।

4. ब्रेन का धीमा होना

लंबे समय तक B12 की कमी होने पर कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी सोचने-समझने की क्षमता का धीरे-धीरे घटना, देखा जा सकता है। गंभीर मामलों में यह डिमेंशिया जैसी स्थिति भी ला सकती है।

5. अन्य संकेत

थकान, कमजोरी, चक्कर आना, जीभ का लाल और सूखा होना, नींद न आना आदि भी ब्रेन पर असर दिखा सकते हैं।

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it