सिर्फ एक चम्मच से पूरा होगा Vitamin B12, शाकाहारी लोगों के लिए सबसे Best!

नारी डेस्क: हमारी बॉडी को सही तरह से काम करने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है विटामिन B12, जो हमारी एनर्जी, दिमाग और नर्व सिस्टम को सही रखता है। इसकी कमी होने पर व्यक्ति अक्सर थका-थका महसूस करता है, कमजोर लगता है और नर्व सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता। इसके अलावा कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 की कमी एक आम समस्या है, क्योंकि यह ज्यादातर पशु-आधारित चीजों में पाया जाता है। इसी कारण से कई शाकाहारी लोग बी12 की कमी से जूझते हैं। हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में शाकाहारी लोगों के लिए एक खास और नेचुरल उपाय बताया, जिससे यह कमी आसानी से पूरी की जा सकती है।

खुशी छाबड़ा के अनुसार, इसका सबसे अच्छा स्रोत है न्यूट्रिशनल यीस्ट (Nutritional Yeast)। यह एक विशेष प्रकार का यीस्ट है, जिसे गुड़ या गन्ने के रस पर उगाया जाता है। यह पूरी तरह प्लांट-बेस्ड होता है और इसे बाद में डिएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसलिए यह बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले यीस्ट से अलग होता है और किसी भी तरह से फर्मेंट या फूलता नहीं है।

न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के अनुसार, रोजाना केवल एक चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट खाने से शाकाहारी लोगों की दैनिक विटामिन B12 की जरूरत का 40-100% तक पूरा किया जा सकता है। यह हाई प्रोटीन और हाई न्यूट्रिएंट वाला फूड है, जो बच्चों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। साथ ही यह पाचन के लिए हल्का होता है और पेट में गैस या ब्लोटिंग की समस्या नहीं करता। न्यूट्रिशनल यीस्ट को खाने के कई आसान तरीके हैं। आप इसे पास्ता पर छिड़ककर, सलाद में मिलाकर, सूप में डालकर या भुने हुए स्नैक्स और पॉपकॉर्न पर छिड़क कर खा सकते हैं। इसका स्वाद हल्का चीजी और नटी होता है, जो हर डिश में स्वाद बढ़ा देता है।

शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 के बेहतरीन स्रोत

न्यूट्रिशनल यीस्ट (Nutritional Yeast)

न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने इसे शाकाहारी लोगों के लिए B12 का बेहतरीन स्रोत बताया है। रोजाना 1 चम्मच लेने से आपकी B12 की जरूरत का 40-100% तक पूरा हो सकता है। इसे पास्ता, सलाद, सूप या स्नैक्स पर छिड़ककर खाया जा सकता है।

फोर्टिफाइड प्लांट-आधारित मिल्क (Soy Milk, Almond Milk, Oat Milk)

कई शाकाहारी मिल्क ब्रांड्स में B12 फोर्टिफिकेशन होता है। रोजाना एक गिलास फोर्टिफाइड मिल्क लेने से B12 की कमी कम की जा सकती है।

फोर्टिफाइड ब्रेड और अनाज (Fortified Cereals & Bread)

बाज़ार में कई ब्रेड और अनाज में B12 फोर्टिफाइड होता है। नाश्ते में इसे शामिल करना आसान तरीका है।

डेयरी उत्पाद (Milk, Cheese, Yogurt): अगर आप शाकाहारी हैं और दूध/दही/पनीर खाते हैं तो यह प्राकृतिक रूप से B12 देते हैं। उदाहरण: पनीर, दही, चीज़।

फोर्टिफाइड टोफू (Fortified Tofu): सोया-टोफू में फोर्टिफिकेशन के रूप में B12 होता है। इसे सब्जियों या सलाद में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

फर्मेंटेड फूड्स (Fermented Foods): कुछ फर्मेंटेड फूड्स में न्यूट्रिशनल B12 मौजूद होता है। उदाहरण: टेम्पे, सॉरक्रॉउट, मिसो।

ध्यान रखें कि सभी फर्मेंटेड फूड्स में B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं होता।

नोट: शाकाहारी लोगों को B12 सप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है अगर उनकी डाइट में पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है। नियमित ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि B12 की कमी जल्दी पकड़ में आ सके।

अगर आप शाकाहारी हैं और विटामिन B12 की कमी महसूस कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल यीस्ट को अपनी डाइट में शामिल करना एक आसान और असरदार तरीका है। हालांकि, हमेशा ध्यान रखें कि यह सामान्य जानकारी है और किसी भी स्वास्थ्य समस्या में किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।