उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती की बढ़ी मुश्किलें, 1xBet सट्टेबाजी केस में समन जारी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Sep, 2025 06:07 PM
नारी डेस्क : ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी (Betting Apps) के मामले में अब बॉलीवुड और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की दो मशहूर अभिनेत्रियां मुश्किल में आ गई हैं। ईडी (Enforcement Directorate) ने उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को समन जारी किया है। दोनों को इस हफ्ते दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पेश होना है।

किस मामले में फंसीं दोनों अभिनेत्रियां?

यह मामला 1xBet नाम के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है, जो भारत में बैन है। इसके बावजूद यह ऐप लगातार प्रमोट किया जाता है और लोग इसमें पैसे लगाते हैं। माना जा रहा है कि इस ऐप से जुड़े कई लोगों ने बड़ा आर्थिक फायदा कमाया है। इसी मामले में ईडी ने मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा है।

पहले भी कई बड़े नामों से पूछताछ

यह मामला कोई नया नहीं है। ईडी इससे पहले भी कई नामी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना शामिल हैं। इन सभी से इस केस में सवाल-जवाब किए जा चुके हैं और उनकी भूमिका की जांच की गई है।

किन ऐप्स के नाम आए सामने

ईडी के मुताबिक इस केस में सिर्फ 1xBet ही नहीं, बल्कि कई अन्य अवैध सट्टेबाजी ऐप्स भी शामिल हैं। इनमें Fairplay, Parimatch और Lotus 365 जैसे नाम प्रमुख हैं। इन सभी ऐप्स पर भारत सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये अलग-अलग तरीकों से अपना प्रचार-प्रसार करते हैं और यूजर्स को आकर्षित करते हैं।

कैसे काम करता है यह फ्रॉड

ईडी अधिकारियों ने बताया कि ये ऐप शुरुआत में खुद को स्किल बेस्ड गेम (यानी खेल में दिमाग लगाने पर जीत) के रूप में दिखाते हैं, ताकि लोग इन्हें डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। लेकिन बाद में इनका एल्गोरिदम ऐसा बनाया जाता है कि यूजर्स का पैसा डूब जाए और प्लेटफॉर्म को फायदा हो। यानी यह पूरे तरीके से धोखाधड़ी पर आधारित है।

सितारों को मिलते हैं मोटे पैसे

इन अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए कंपनियां फिल्मी सितारों, क्रिकेटरों और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को मोटी रकम देती हैं। मशहूर चेहरों का विज्ञापन देखकर लोग इन ऐप्स पर भरोसा करने लगते हैं और इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं। इससे ऐप्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और कंपनियों को भारी मुनाफा होता है।

क्यों बढ़ी है जांच

सरकार का कहना है कि इन ऐप्स से न सिर्फ लोगों का पैसा बर्बाद होता है बल्कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का भी बड़ा जरिया बनते हैं। इसी वजह से ईडी इन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और अब सेलेब्रिटीज की भूमिका की भी जांच हो रही है कि उन्होंने इन ऐप्स को प्रमोट करके कितने पैसे लिए।

1xBet और अन्य अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर ईडी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को समन मिलना साफ संकेत है कि एजेंसियां कड़ी कार्रवाई के मूड में हैं। लोगों को ऐसे ऐप्स से सावधान रहना चाहिए और इनमें पैसे लगाने से बचना चाहिए।

