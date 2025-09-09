12 SEPFRIDAY2025 1:04:14 PM
उर्फी जावेद के साथ हुई साइबर छेड़छाड़: एक्ट्रेस को मिली धमकी, लेंगी कानूनी एक्शन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Sep, 2025 05:01 PM
उर्फी जावेद के साथ हुई साइबर छेड़छाड़: एक्ट्रेस को मिली धमकी, लेंगी कानूनी एक्शन

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक गंभीर मुश्किल में फंस गई हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि कोई व्यक्ति उनकी तस्वीरों के साथ गंदी छेड़छाड़ कर रहा है और उन्हें धमकी दे रहा है कि वह ये मॉर्फ की हुई (बदली गई) तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर देगा।

क्या हुआ है मामला?

उर्फी जावेद ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने उस व्यक्ति की इंस्टाग्राम प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो उन्हें बार-बार परेशान कर रहा है। उर्फी का कहना है कि उस शख्स ने उनकी एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बना दिया और फिर उन्हें भेजकर धमकाया कि वह इसे सोशल मीडिया पर फैला देगा।

उर्फी का रिएक्शन

उर्फी ने इस पर लिखा,ये इंसान मेरी फोटो को मॉर्फ कर के भेज रहा है और धमकी दे रहा है कि इसे सोशल मीडिया पर डालेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग आज की तकनीक का इस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।" उर्फी ने साफ कहा कि वे अब इस मामले को लेकर कानूनी कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि उसका सामना करना चाहिए।

महिलाओं को दिया संदेश

उर्फी ने दूसरी लड़कियों को भी इस तरह के मामलों में चुप न रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज डरिए मत। सीधे जाकर पुलिस में शिकायत कीजिए। प्रॉब्लम आप नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए शर्मनाक हैं।”

आरोपी की जानकारी

उर्फी ने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर की, उसके लगभग 4 हजार फॉलोअर्स हैं और वह खुद को एक रील क्रिएटर बताता है। हालांकि अभी तक उस शख्स की पहचान पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन उर्फी ने जो कदम उठाए हैं, उससे साफ है कि वह पीछे हटने वाली नहीं हैं।

क्या है मॉर्फिंग?

मॉर्फिंग का मतलब होता है किसी की असली तस्वीर को एडिट करके उसे आपत्तिजनक या झूठे तरीके से दिखाना। ये एक गंभीर साइबर अपराध है और इसके लिए भारत में सजा का प्रावधान है।

उर्फी जावेद की इस हिम्मत भरी पहल से साफ है कि वे न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी एक मजबूत संदेश देना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर होने वाली ऐसी हरकतें अब आम होती जा रही हैं, लेकिन चुप रहना हल नहीं है  आवाज उठाना जरूरी है  

