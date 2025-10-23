‘रात गई, बात गई’: पति अक्षय के अफेयर पर ट्विंकल खन्ना ने कही बड़ी बात...

नारी डेस्क : ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो ‘टू मच’ के लेटेस्ट एपिसोड में जाह्नवी कपूर और करण जौहर ने शिरकत की। इस एपिसोड में ट्विंकल ने पार्टनर के अफेयर्स पर चर्चा करते हुए जाह्नवी को चीटिंग को लेकर एक अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा, “रात गई, बात गई”, यानी फिजिकल चीटिंग को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं।

फिजिकल और इमोशनल चीटिंग पर खुलासा

शो के ‘दिस ऑर दैट’ सेगमेंट में काजोल और ट्विंकल ने यह सवाल उठाया कि शादी में इमोशनल चीटिंग या फिजिकल चीटिंग किसे ज्यादा गंभीर माना जाए। ज्यादातर सेलेब्स ने माना कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा परेशान करती है। जाह्नवी कपूर ने साफ कहा कि फिजिकल चीटिंग उनके लिए डील ब्रेकर है। ट्विंकल खन्ना ने बताया कि उन्हें फिजिकल चीटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमोशनल चीटिंग अधिक दर्द देती है।

प्यार या कॉम्पेटिबिलिटी: शादी का सच

शो में यह भी चर्चा हुई कि शादी में प्यार और कॉम्पेटिबिलिटी में क्या ज्यादा जरूरी है।

ट्विंकल खन्ना और जाह्नवी कपूर का कहना था कि शादी में प्यार सबसे महत्वपूर्ण है।

काजोल और करण जौहर ने माना कि कॉम्पेटिबिलिटी जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद प्यार धीरे-धीरे कम हो सकता है।

ट्विंकल ने आगे कहा: “हम 50 साल के हैं और वह सिर्फ 20s में है। उसने वह नहीं देखा जो हमने देखा है। रात गई, बात गई।”

