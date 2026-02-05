19 FEBTHURSDAY2026 1:52:49 AM
Nari

हल्दी का पाउडर नहीं, इसके पत्ते हैं सेहत का असली हीरो, जानें कैसे मदद करते हैं शरीर को

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Feb, 2026 05:15 PM
हल्दी का पाउडर नहीं, इसके पत्ते हैं सेहत का असली हीरो, जानें कैसे मदद करते हैं शरीर को

नारी डेस्क: हम सभी हल्दी की पाउडर या गांठ से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी के पत्ते भी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं? ये पत्ते सिर्फ खाने में स्वाद और खुशबू नहीं बढ़ाते, बल्कि पाचन, दर्द, त्वचा, इम्यूनिटी और सांस से जुड़ी समस्याओं में भी राहत देते हैं। आइए  जानते हैं हल्दी के पत्तों के फायदे और सही इस्तेमाल का तरीका।

पाचन को दुरुस्त रखने में मददगार

हल्दी के पत्ते पाचन के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। अगर पेट भारी रहता है, गैस बनती है या खाना सही से नहीं पचता, तो हल्दी के पत्तों का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व पाचन रसों को सक्रिय करते हैं और भोजन को आसानी से पचाने में मदद करते हैं। इसलिए पारंपरिक रूप से इन पत्तों को खाने में शामिल किया जाता रहा है।

क्या आप भी खाते हैं हल्दी तो पहले जान लें ये बात, Researchers ने किया अलर्ट !

दर्द और सूजन में राहत

हल्दी की तरह हल्दी के पत्तों में भी सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। हल्का-फुल्का जोड़ों का दर्द या शरीर में सूजन होने पर हल्दी के पत्तों से बना लेप या भाप राहत पहुंचा सकता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।

त्वचा की समस्याओं में फायदेमंद

हल्दी के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को साफ रखने और मुंहासे, खुजली या हल्की एलर्जी से राहत देने में मदद करते हैं। इन्हें घरेलू नुस्खों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा पर हल्दी के पत्तों का लेप या उनका इस्तेमाल प्राकृतिक उपाय के तौर पर लाभकारी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:  स्ट्रोक का खतरा कम करने का जापानी तरीका, रोज 15–20 मिनट करें ये काम

इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक

हल्दी के पत्ते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना को कम करते हैं। ऐसे में हल्दी के पत्तों को अपनी डाइट में शामिल करना इम्यूनिटी बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है।

सांस से जुड़ी दिक्कतों में राहत

हल्दी के पत्तों की खुशबू और इसमें मौजूद तत्व हल्की सर्दी, खांसी और जकड़न में आराम पहुंचाते हैं। इन्हें भाप लेने या काढ़े में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पारंपरिक घरेलू उपायों में भी इसका उपयोग इन बीमारियों में राहत देने के लिए किया जाता रहा है।

PunjabKesari

हल्दी के पत्तों का सही इस्तेमाल

हल्दी के पत्तों को खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भाप लेने या काढ़े में डालकर हल्की सर्दी और खांसी में आराम पाया जा सकता है। किसी भी गंभीर बीमारी में इसका उपयोग केवल सहायक उपाय के रूप में करें, डॉक्टर की सलाह के बिना इसे प्राथमिक इलाज न मानें।

नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। इसे चिकित्सा सलाह के रूप में न लें। किसी भी फिटनेस या डाइट प्लान में बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it