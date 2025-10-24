दुखद खबर!  इस क्रिकेटर ने खो दी अपनी बेटी, दिल चीर देगी नन्ही परी की यह आखिरी तस्वीर

नारी डेस्क: पाकिस्तान के ऑलराउंडर आमिर जमाल ने अपने नवजात शिशु के निधन की दुखद खबर साझा की है। 29 वर्षीय इस क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश पोस्ट कर इस क्षति की पुष्टि की। जमाल ने अपनी उंगली में लिपटे अपने बच्चे के नन्हे हाथ की एक तस्वीर साझा की और लिखा- "अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के लिए। मैं तुम्हें अब और नहीं थाम सकता, मेरी नन्ही परी। बाबा और मां तुम्हें याद करेंगे। तुम स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान पर रहो।"



इस पोस्ट को तुरंत ही व्यापक सहानुभूति मिली और प्रशंसकों तथा साथी क्रिकेटरों ने अपनी संवेदनां व्यक्त कीं। पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान सना मीर भी उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट के नीचे लिखा- "अल्लाह आपको और आपकी पत्नी को इस दुःख को सहने की शक्ति दे।" जमाल जो पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ालमी का प्रतिनिधित्व करते हैं ने पाकिस्तान के लिए आठ टेस्ट, तीन वनडे और छह टी20 मैच खेले हैं।



क्रिकेटर ने आखिरी बार जनवरी 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में खेला था और वर्तमान में चल रही क़ायदे-आज़म ट्रॉफी में लाहौर रीजन व्हाइट्स के लिए खेल रहे हैं। अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में, इस दाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने टेस्ट में 21 और सीमित ओवरों के प्रारूप में पाँच विकेट लिए हैं। उन्होंने 40 प्रथम श्रेणी मैचों में 99 विकेट भी लिए हैं, जो उन्हें पाकिस्तान के होनहार ऑलराउंडरों में से एक बनाता है।

