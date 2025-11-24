माैमस ने ली करवट! बढ़ती ठंड के बीच तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, इन राज्यों में Alert जारी

नारी डेस्क: आज भी करेल में भारी बारिश, बिजली कड़कने और 40 kmph तक की तेज़ हवाओं के साथ जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मज़बूत होने को देखते हुए अलर्ट बढ़ा दिए हैं। IMD ने सात जिलों --तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम -- के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले कई दिनों तक लगातार नमी की स्थिति की चेतावनी दी गई है। वहीं, दूसरी ओरदिल्ली, यूपी, बिहार और हिमाचल प्रदेश में तापमान में भारी कमी आने की संभावना है।



ये 4 दिन बेहद भारी

येलो अलर्ट का मतलब है कि 24 घंटों के अंदर 64.5 mm से 115.5 mm तक बारिश हो सकती है, जिससे अधिकारियों और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। IMD के मुताबिक, मौजूदा वेदर सिस्टम की वजह से केरल में 26 नवंबर तक आंधी-तूफान और भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अपने लेटेस्ट बुलेटिन में, एजेंसी ने कहा कि 22 से 26 नवंबर तक राज्य में एक या दो जगहों पर 24 घंटे में 7 cm से 11 cm के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। सालाना सबरीमाला तीर्थयात्रा का मौसम चल रहा है, इसलिए इस अनुमान ने पहाड़ी मंदिर जाने वाले भक्तों को सावधान रहने के लिए कहा है।



तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से कहा है कि वे फिसलन भरे रास्तों, पानी भरने और रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से कम विज़िबिलिटी को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं। खराब मौसम की वजह से समुद्री समुदाय को भी सख्त चेतावनी दी गई है। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर मछुआरों को रविवार से मंगलवार तक खराब मौसम और 35-55 kmph की तेज़ हवाओं के कारण समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ अभी समुद्र के पास हैं, उन्हें मंगलवार तक सबसे पास के तट पर लौटने का निर्देश दिया गया है।



इन राज्यों में अलर्ट जारी

अगले चार दिनों में कई ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। 23 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की के लिए अलर्ट जारी हैं। 24 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, पलक्कड़ और मलप्पुरम अलर्ट पर हैं। 25 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की अलर्ट पर हैं। पलक्कड़ और मलप्पुरम को छोड़कर बाकी सभी जिले 26 नवंबर के लिए फिर से अलर्ट पर हैं। अधिकारी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं क्योंकि केरल कई और दिनों तक भारी बारिश की तैयारी कर रहा है।

