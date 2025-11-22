02 DECTUESDAY2025 8:44:30 PM
6 साल की बेटी और ऑफिसर पत्नी को छाेड़कर चले गए विंग कमांडर,  उनकी शहादत पर रो रहा पूरा देश

6 साल की बेटी और ऑफिसर पत्नी को छाेड़कर चले गए विंग कमांडर,  उनकी शहादत पर रो रहा पूरा देश

नारी डेस्क:   भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एक लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को दुबई एयरशो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई।  तेजस एयरक्राफ्ट को विंग कमांडर नमनाश स्याल चला रहे थे, जिनके जाने का पूरा देश शोक मना रहा है।  पायलट हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थी। 34 साल के पायलट के परिवार में उनकी पत्नी जो खुद भी इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर हैं, उनकी छह साल की बेटी और उनके माता-पिता हैं।


तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार को दुबई एयर शो में क्रैश हो गया, लेकिन यह विमान अब तक बेहद सफल सुरक्षित व भरोसेमंद रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं। एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो सके कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। वहीं एक चश्मदीद ने बताया-  "विमान एक नेगेटिव G मैनूवर कर रहा था...वह उस समय पहले से ही काफी नीचे था, और फिर वह संभला और सीधे जमीन पर गिर गया...उसके बाद एक बहुत बड़ा आग का गोला, और बहुत चौंकाने वाला। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एहसास कभी महसूस नहीं किया।" 


 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान ने अपने पोस्ट में लिखा- , "जनरल अनिल चौहान, CDS और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के सभी रैंक के लोग इस घटना पर बहुत दुख जताते हैं जिसमें दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान एक IAF तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पायलट को जानलेवा चोटें आईं। हमें जान के नुकसान पर बहुत दुख है और हम इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।" 


इसी बीच विंग कमांडर नमांश स्याल का दुबई एयर शो का आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और एडिशनल सेक्रेटरी (गल्फ) असीम महाजन के साथ खड़े दिख रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लाखों दिलों को तोड़ रहा है। फुटेज में, वह एक ग्रुप फोटो के लिए पोज दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि ये उनके जीने के आखिरी पल होंगे।

