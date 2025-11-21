02 DECTUESDAY2025 8:44:23 PM
Nari

सुबह 4 से 10 बजे तक दिल को रखें जरा संभालकर, इस समय सबसे ज्यादा आते हैं हार्ट अटैक!

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Nov, 2025 03:26 PM
सुबह 4 से 10 बजे तक दिल को रखें जरा संभालकर, इस समय सबसे ज्यादा आते हैं हार्ट अटैक!

नारी डेस्क: यह बात कई कार्डियोलॉजिस्ट और रिसर्च स्टडीज़ में बताई गई है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक ज्यादातर सुबह तड़के होते हैं खासकरसुबह 4:00 बजे से 10:00 बजे के बीच। Fortis के एक कार्डियोलॉजिस्ट ने भी यही चेतावनी दी कि इस समय शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो दिल पर दबाव बढ़ा देते हैं। चलिए जानते हैं क्या है इसके कारण
 

यह भी पढ़ें: दिवंगत पिता को याद कर भावुक हुई ऐश्वर्या राय
 

सुबह कॉर्टिसोल (Stress Hormone) बढ़ जाता है

सुबह उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन तेजी से बढ़ जाते हैं। इससे, दिल की धड़कन तेज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वेसल्स संकुचित होती हैं। इन सभी कारणों से दिल पर अचानक ज्यादा दबाव आता है। 4 AM–10 AM के बीच ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है। यह अचानक बढ़ा हुआ BP दिल को झटका दे सकता है। यही “मॉर्निंग BP सर्ज” कई मामलों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बनता है।


ब्लड सुबह गाढ़ा होता है

नींद के दौरान शरीर कम पानी इस्तेमाल करता है, इसलिए  ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है प्लेटलेट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है और वही थक्का हार्ट अटैक या स्ट्रोक ट्रिगर कर सकता है। सुबह के तापमान में गिरावट और शरीर के इंटरनल सर्कैडियन रिद्म के कारण  दिल की धमनियां (coronary arteries) थोड़ी संकुचित हो जाती हैं जो पहले से ब्लॉकेज वाले लोगों में जोखिम और बढ़ा देती हैं।
 

यह भी पढ़ें: कैंसर ट्रीटमेंट से तंग आ गई दीपिका कक्कड़, रोते हुए बोली- मेरा हो चुका है बुरा हाल
 

 नींद से उठते ही दिल पर अचानक लोड

जब हम नींद से उठते हैं, शरीर लेटे हुए पोज़िशन से खड़े होने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने, मसल्स एक्टिव होने के लिए अचानक बहुत ऊर्जा मांगता है। यह एक्स्ट्रा लोड कमजोर दिल सहन नहीं कर पाता। कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार सुबह 4:00 AM से 10:00 AM सबसे खतरनाक “हार्ट अटैक विंडो” है। इसी समय दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक और स्ट्रोक रिपोर्ट होते हैं।


 सुबह हार्ट अटैक के खतरे से बचने के तरीके

- सोने से पहले भारी खाना न खाएं

-बहुत ठंडे कमरे में न सोएं

- सोने से पहले स्ट्रेस कम करें

-ब्लड प्रेशर वाले लोग BP सुबह चेक करें

-पानी कम न पिएं,नींद से उठते ही एक गिलास पानी

-डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें

- दिल की बीमारी वाले लोग दवाइयाँ समय पर लें

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it