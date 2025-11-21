सुबह 4 से 10 बजे तक दिल को रखें जरा संभालकर, इस समय सबसे ज्यादा आते हैं हार्ट अटैक!

नारी डेस्क: यह बात कई कार्डियोलॉजिस्ट और रिसर्च स्टडीज़ में बताई गई है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक ज्यादातर सुबह तड़के होते हैं खासकरसुबह 4:00 बजे से 10:00 बजे के बीच। Fortis के एक कार्डियोलॉजिस्ट ने भी यही चेतावनी दी कि इस समय शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो दिल पर दबाव बढ़ा देते हैं। चलिए जानते हैं क्या है इसके कारण



सुबह कॉर्टिसोल (Stress Hormone) बढ़ जाता है

सुबह उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन तेजी से बढ़ जाते हैं। इससे, दिल की धड़कन तेज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वेसल्स संकुचित होती हैं। इन सभी कारणों से दिल पर अचानक ज्यादा दबाव आता है। 4 AM–10 AM के बीच ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है। यह अचानक बढ़ा हुआ BP दिल को झटका दे सकता है। यही “मॉर्निंग BP सर्ज” कई मामलों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बनता है।



ब्लड सुबह गाढ़ा होता है

नींद के दौरान शरीर कम पानी इस्तेमाल करता है, इसलिए ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है प्लेटलेट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है और वही थक्का हार्ट अटैक या स्ट्रोक ट्रिगर कर सकता है। सुबह के तापमान में गिरावट और शरीर के इंटरनल सर्कैडियन रिद्म के कारण दिल की धमनियां (coronary arteries) थोड़ी संकुचित हो जाती हैं जो पहले से ब्लॉकेज वाले लोगों में जोखिम और बढ़ा देती हैं।



नींद से उठते ही दिल पर अचानक लोड

जब हम नींद से उठते हैं, शरीर लेटे हुए पोज़िशन से खड़े होने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने, मसल्स एक्टिव होने के लिए अचानक बहुत ऊर्जा मांगता है। यह एक्स्ट्रा लोड कमजोर दिल सहन नहीं कर पाता। कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार सुबह 4:00 AM से 10:00 AM सबसे खतरनाक “हार्ट अटैक विंडो” है। इसी समय दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक और स्ट्रोक रिपोर्ट होते हैं।



सुबह हार्ट अटैक के खतरे से बचने के तरीके

- सोने से पहले भारी खाना न खाएं

-बहुत ठंडे कमरे में न सोएं

- सोने से पहले स्ट्रेस कम करें

-ब्लड प्रेशर वाले लोग BP सुबह चेक करें

-पानी कम न पिएं,नींद से उठते ही एक गिलास पानी

-डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें

- दिल की बीमारी वाले लोग दवाइयाँ समय पर लें