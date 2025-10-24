24 OCTFRIDAY2025 5:16:53 PM
23 साल की फेमस एक्ट्रेस ने छोड़ी दुनिया, 10 साल से लड़ रही थी इस अजीब बीमारी से

  • Updated: 24 Oct, 2025 12:59 PM
नारी डेस्क: फिल्म जगत ने एक चमकते सितारे को खो दिया। अभिनेत्री इसाबेल टेट, जो 9-1-1: नैशविले के प्रीमियर श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती थी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका  23 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसाबेल टेट की मौत का कारण शार्कॉट-मैरी-टूथ (Charcot-Marie-Tooth - CMT) रोग से जुड़ी जटिलताओं को बताया गया है।

नैशविले टेनेसी में जन्मी और पली-बढ़ी, इसाबेल फ्रैंकलिन समुदाय में पली-बढ़ीं। उन्होंने मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी से बिज़नेस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थीं जो "दुनिया बदलने" के लिए दृढ़ थीं। इसाबेल का जीवन साहस और रचनात्मकता से परिभाषित था। अभिनेत्री को संगीत का भी शौक था, वह दोस्तों के साथ गाने लिखने और रिकॉर्ड करने में घंटों बिताती थीं और कुछ प्रकाशित भी करवाती थीं। एंटरटेनमेंट वीकली के अनुसार, इसाबेल का निधन एक दुर्लभ प्रकार के चारकोट-मैरी-टूथ रोग के कारण हुआ, जो एक प्रगतिशील न्यूरोमस्कुलर विकार है। 

13 साल की उम्र में इस बीमारी का पता चलने के बाद, धीरे-धीरे उनके पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हो गईं, और अंततः उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। 2022 के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, इसाबेल ने अपने सफ़र के बारे में बताते हुए लिखा था- "यह मेरे लिए एक मुश्किल सफ़र रहा है क्योंकि मदद स्वीकार करना और इस स्थिति के बढ़ने के आगे समर्पण करना बेहद मुश्किल रहा है... मुझे इस बात से नफ़रत थी कि यह न सिर्फ़ मुझे शारीरिक रूप से तोड़ रहा था, बल्कि मैं इसे अपनी आत्मा को भी तोड़ने दे रही थी।" उन्होंने आगे कहा- "मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हममें से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में मुझे ये कार्ड क्यों मिले, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती, इसलिए मैं इसे स्वीकार करने और इसे खुद को परिभाषित नहीं करने देने का फ़ैसला कर रही हूं।"

