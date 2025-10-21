त्योहार में तेल वाले पकवान खाकर नहीं होगी एसिडिटी, बस पानी में मिलाकर पी लें ये एक खास चीज

नारी डेस्क : दिवाली और भाईदूज जैसे त्योहारों पर जब घर-घर में पकवानों की खुशबू फैलती है, तब खुद को तले-भुने और मसालेदार खाने से रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही मज़ा कई बार पेट में जलन, भारीपन और एसिडिटी में बदल जाता है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ आसान घरेलू नुस्खों की मदद से आप तुरंत राहत पा सकते हैं और त्योहारों का मज़ा बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं।

सौंफ से मिलेगी राहत

त्योहारी खाने के बाद अगर एसिडिटी या जलन महसूस हो रही है, तो एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ डालें और उसे हल्का गर्म करें। यह पानी धीरे-धीरे पिएं। सौंफ के दाने पाचन को सुधारते हैं और गैस या एसिडिटी को शांत करने में बहुत असरदार हैं।

तुलसी के पत्ते हैं औषधीय वरदान

तुलसी के पत्तों में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पेट की तकलीफ को कम करते हैं। 4–5 तुलसी के पत्ते पानी में उबाल लें और गुनगुना होने पर यह पानी पिएं। इससे पेट में जलन और भारीपन दोनों में राहत मिलती है।

अदरक से तुरंत मिलेगा आराम

अदरक को एसिडिटी का रामबाण इलाज माना जाता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व पेट के एसिड को संतुलित करते हैं। एक कप पानी में छोटे-छोटे अदरक के टुकड़े डालकर 5 मिनट तक उबालें और इसे गुनगुना पी लें। यह उपाय गैस, जलन और उलझन जैसी समस्याओं में तुरंत राहत देता है।

सेब का सिरका भी है असरदार

अगर एसिडिटी बार-बार परेशान करती है, तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीएं। यह पेट के डाइजेस्टिव जूस के उत्पादन को बढ़ाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। ध्यान रखें कि इसे खाली पेट न पिएं, बल्कि खाने के बाद लेना बेहतर होता है।

एसिडिटी से बचाव के आसान उपाय

त्योहारों में पेट की समस्या से बचने के लिए कुछ आसान बातें ध्यान रखें एकसाथ ज्यादा न खाएं, पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें। बार-बार खाने के बजाय तय समय पर ही भोजन करें। भोजन के बाद हल्की वॉक जरूर करें, इससे पाचन सुधरता है। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। तनाव से बचें, क्योंकि स्ट्रेस भी एसिडिटी बढ़ा सकता है। देर रात भारी भोजन करने से परहेज करें।

त्योहारों का असली मज़ा तभी है जब सेहत साथ दे। इसलिए खाने का आनंद लें, लेकिन थोड़ी सावधानी और ये घरेलू उपाय अपनाकर पेट की जलन, गैस और एसिडिटी से खुद को बचाएं। अब दिवाली या भाईदूज की कचौड़ियां और मिठाइयां बिना डर के खाएं और हर लम्हे को पूरी खुशी से जिएं।

