ड्राइवर को दौरा पड़ते ही बेकाबू हुई बस, 9 गाड़ियों से साथ हुआ भयानक...

नारी डेस्क : बेंगलुरु में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) की एक बस ने अचानक नियंत्रण खो दिया और नौ वाहनों से टकरा गई। यह हादसा शहर के भीड़भाड़ वाले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को अचानक दौरा (Seizure) पड़ गया। इसी दौरान उसने गलती से एक्सीलेरेटर पर पैर रख दिया, जिससे बस तेज रफ्तार से बेकाबू होकर आगे बढ़ गई। देखते ही देखते बस ने तीन ऑटो, तीन कारें और कई दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।

CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

हादसे की पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर को दौरा पड़ते ही वह बस पर नियंत्रण खो बैठता है। वहीं, बस कंडक्टर स्थिति को संभालने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। उनमें से एक ऑटो ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

CCTV footage surfaced today shows the BMTC bus driver suddenly suffering a seizure, accidentally pressing the accelerator and losing control of the vehicle.

The conductor tried to stop the bus, but the incident happened too fast.



As per report the driver was rushed to a nearby…

पुलिस की जांच जारी

कुब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की और बस चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि ड्राइवर की हेल्थ कंडीशन और बस की तकनीकी स्थिति में कोई खामी तो नहीं थी।

BMTC Bus Collides with 9 Vehicles Near Chinnaswamy Stadium



A serious accident occurred near the 9th gate of Chinnaswamy Stadium when a BMTC bus collided with nine vehicles, including three autos, three cars, and several bikes. The condition of the auto driver is reported to be… pic.twitter.com/eeDI0mZ14x — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 11, 2025

प्रारंभिक रिपोर्ट में लापरवाही की आशंका

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ड्राइवर पहले से ही बीमार था, फिर भी उसने बस चलाई। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे ड्यूटी से पहले मेडिकल जांच कराई गई थी या नहीं।