सफेद बाल होंगे काले, बस सरसों का तेल में मिलाकर लगाएं ये पाउडर

नारी डेस्क : आजकल कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या आम हो गई है। जैसे ही सिर पर कुछ सफेद बाल दिखने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और जल्द ही हेयर डाई (Hair Dye) या कलर का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन हेयर कलर कैमिकल्स से भरे होते हैं। अगर बिना नुकसान पहुंचाए सफेद बालों को काला करना चाहते हैं तो घर में मौजूद सरसों का तेल (Mustard Oil) और आंवला (Amla) आपके लिए बेहतरीन उपाय हो सकते हैं। इससे बने नेचुरल हेयर डाई से न सिर्फ बाल काले होंगे बल्कि बाल जड़ से मजबूत और हेल्दी भी बनेंगे।

सफेद बालों के लिए घरेलू नुस्खा

सफेद बालों को काला करने के लिए सरसों का तेल और आंवला पाउडर सबसे असरदार माने जाते हैं। आंवला बालों को प्राकृतिक काला रंग देने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देता है। वहीं, सरसों का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करने और सिर की त्वचा को पोषित करने का काम करता है।

ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई

100 मिली सरसों का तेल लें।

इसे एक लोहे की कड़ाही या स्टील के बर्तन में हल्की आंच पर गर्म करें।

जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 2-3 चम्मच आंवला पाउडर डालें।

अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाएं।

इस मिश्रण को करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।

गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें।

ठंडा होने के बाद इसे छानकर किसी कांच की बोतल में भरकर रख लें।

आपका नेचुरल हेयर डाई अब तैयार है।

बालों में कैसे लगाएं?

बालों में इस नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस बाल धोने से पहले तेल को स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह मसाज करें। इसके बाद इसे 2-3 घंटे तक ऐसे ही लगा रहने दें ताकि जड़ों तक पोषण पहुंच सके। फिर हल्के माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। बेहतर परिणाम के लिए हफ्ते में कम से कम दो बार इस तेल का इस्तेमाल जरूर करें।

सरसों का तेल और आंवला के फायदे

सरसों का तेल और आंवला पाउडर से बने इस मिश्रण का नियमित उपयोग बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे सफेद बाल धीरे-धीरे काले और नेचुरल दिखने लगते हैं। यह बालों की ड्राइनेस और फ्रिज़ को कम करता है, साथ ही डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। सरसों और आंवला जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं जिससे हेयर फॉल कम होता है। लगातार इस्तेमाल करने पर बाल घने, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं।

