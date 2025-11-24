02 DECTUESDAY2025 8:38:01 PM
Nari

23 साल लिव-इन के बाद ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के फेम कपल ने की शादी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Nov, 2025 10:58 AM
23 साल लिव-इन के बाद ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के फेम कपल ने की शादी

नारी डेस्क: टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के फेमस कपल अश्लेषा सांवत और संदीप बसवाना ने 23 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप के बाद अब शादी कर ली है। दोनों ने परिवार की मौजूदगी में वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में सात फेरे लिए और एक-दूजे के हो गए। उनकी शादी की तस्वीरें सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गईं, खासकर अश्लेषा का गुलाबी साड़ी में स्टनिंग ब्राइडल लुक।

अश्लेषा और संदीप का वेडिंग लुक

अश्लेषा और संदीप ने अपने प्यार की शुरुआत टीवी सीरियल के सेट पर की थी और अब शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को नया मुकाम दिया है। फैंस को उनकी शादी का लंबे समय से इंतजार था, और 16 नवंबर को यह दिन पूरा हुआ। इस खास मौके पर कपल ने सादगी के साथ शादी की, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य मौजूद थे।

अश्लेषा ने अपने वेडिंग लुक के लिए पेस्टल पिंक साड़ी चुनी, जिसे उन्होंने सिंपल जूलरी के साथ मैच किया। उनकी साड़ी और लुक में सादगी और स्टाइल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। वहीं, संदीप बसवाना क्रीम कलर की शेरवानी और चूड़ीदार में बेहद स्मार्ट लगे, साथ ही उन्होंने फ्लोरल पैटर्न वाली हाफ जैकेट और मैचिंग स्टॉल पहनकर अपने लुक को और भी परफेक्ट बनाया।

सिर पर वेल जैसी दुपट्टा, साड़ी में ब्राइडल टच

अश्लेषा ने अपने लुक को फाइनल टच देने के लिए सिर पर वेल जैसी दुपट्टा ओढ़ा। दुपट्टे के बॉर्डर पर हाफ सर्कल जैसी कटआउट डीटेलिंग और सिल्वर सितारों की सजावट ने उनके लुक को और भी खास बना दिया। साड़ी के समान फ्लोरल डिज़ाइन इसे और खूबसूरत बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुपट्टा कस्टम बनवाया गया हो, ताकि उनके ब्राइडल लुक को परफेक्ट टच मिले।

सिंदूर और मंगलसूत्र में सुहागन लुक

शादी के बाद अश्लेषा ने मांग में सिंदूर और डायमंड मंगलसूत्र पहनकर सुहागन लुक अपनाया। फेरों पर लगाया गया मुकुट, स्टोन वाली बिंदी, ग्लॉसी लिप्स और शिमरी आईज ने उनके नूर को और निखारा। 41 साल की उम्र में अश्लेषा का ब्राइडल लुक सिर से पैर तक स्टनिंग और बेहद आकर्षक लग रहा था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

दूल्हे राजा का शानदार लुक

संदीप बसवाना 47 साल की उम्र में भी क्रीम शेरवानी और चूड़ीदार में कमाल लग रहे थे। उनकी फ्लोरल हाफ जैकेट और मैचिंग स्टॉल ने उनके लुक को परफेक्ट बनाया। अश्लेषा और संदीप का लुक साथ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने शादी के दिन के लिए एक-दूसरे के लिए खास तैयारी की हो।

23 साल के लंबे लिव-इन रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधकर अश्लेषा और संदीप ने अपने रिश्ते को नया आयाम दिया। वृंदावन में हुई सादगी भरी शादी, स्टनिंग ब्राइडल लुक और परफेक्ट दूल्हे राजा के साथ कपल की तस्वीरें फैंस के दिलों में बस गई हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it