रातोंरात स्टार बनीं रानू मंडल को भूल गए लोग, अब जी रही है नरक से भी बदतर जिंदगी

नारी डेस्क: रानू मंडल ये नाम हर किसी ने कभी ना कभी तो सुना होगा। वह एक समय सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई थीं, लेकिन इन दिनों वी लाइमलाइट से काफी दूर हैं। कुछ साल पहले उनका गाना “एक प्यार का नगमा है” रेलवे स्टेशन पर वायरल हुआ था, जिससे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई थी। उन्हें मुंबई बुलाया गया, हिमेश रेशमिया ने अपने गाने “तेरी मेरी कहानी” में मौका दिया, और वे टीवी शोज़ में भी नजर आईं।



हाल में सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक नया वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे मैले और फटे कपड़ों में नज़र आ रही थीं। वीडियो देखकर लोगों ने चिंता जताई और पूछा-“क्या हुआ रानू मंडल को? अब वो इस हाल में क्यों हैं?” वे अब रनाघाट (पश्चिम बंगाल) में अपने पुराने घर में रह रही हैं। लाइमलाइट से दूर होने के बाद आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। आज के समय में उनके पास न खाने को राशन है तो न गुजारा करने को चंद पैसे। कुछ स्थानीय लोग और फैंस उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।



यूट्यूबर निशू तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कोलकाता के रानाघाट पर रानू मंडल का हाल जानने जाती है। वीडियो में दिखाया गया कि सिंगर 5 साल के बाद दोबारा वहीं पहुंच गई हैं जिस हाल में पहले थी। जिस घर में वह रह रही है वहां कीड़े रेंग रहे हैं, चारों तरफ बाथरूम की बदबू आ रही है, सारे घर का सामान तहस-नहस है। कभी लाखों लोगों की चहेती रानू मंडल आज खाने को तरस रही है।



यूट्यूबर ने आसपास वालों से पूछा तो पता चला कि रानू मंडल की मानसिक हालत भी अब ठीक नहीं है। वह कभी रोने लगती हैं तो कभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- “रानू मंडल को भूलना ठीक नहीं, उन्हें फिर से एक मौका मिलना चाहिए।” कई लोग हिमेश रेशमिया को टैग कर पूछ रहे हैं कि वे अब कहां हैं और रानू की मदद क्यों नहीं कर रहे। रानू मंडल की हालत यह याद दिलाती है कि वायरल शोहरत क्षणिक होती है, लेकिन उसे संभालना सबसे मुश्किल काम है।