अगर 7 दिन तक न नहाएं तो क्या होगा? आ गई है ठंड, सर्दियों में लोग कर बैठते हैं ये आम गलती

नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोग रोज नहाने से बचने लगते हैं. ठंडी हवा और ठंडे पानी की वजह से कुछ लोग एक दिन छोड़कर नहाते हैं, तो कुछ लोग पूरे हफ्ते नहाना ही बंद कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान 7 दिनों तक लगातार न नहाए, तो इसका असर सीधे उसकी त्वचा और सेहत पर पड़ सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं इसके नुकसान।

त्वचा से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं

अगर आप कई दिनों तक नहीं नहाते हैं, तो त्वचा पर पसीना, गंदगी, तेल और धूल जमा हो जाती है. ये सब मिलकर त्वचा में जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं. इससे एक्जिमा, सोरायसिस और रैश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. न नहाने से त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं, जिससे स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा मृत त्वचा कोशिकाएं शरीर पर जमा होने लगती हैं, जिससे त्वचा काली पड़ सकती है और हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है।

शरीर में बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा

कम नहाने से शरीर पर मौजूद प्राकृतिक तेल और बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं. इससे फंगल इंफेक्शन, खुजली, दाने और स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं जैसे डैंड्रफ बढ़ सकती हैं. खासतौर पर शरीर के मुड़े हुए हिस्सों (बगल, गर्दन, जांघों के बीच) में गंदगी ज्यादा जमा होती है, जिससे बदबू और इंफेक्शन का खतरा रहता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है कमजोर

शरीर की साफ-सफाई ठीक न होने से इम्युनिटी पर भी असर पड़ सकता है. शरीर पर जमी गंदगी और बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे सर्दी, खांसी और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है

नहाना शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया का हिस्सा है. जब आप लंबे समय तक नहीं नहाते हैं, तो शरीर भारी, चिपचिपा और थका हुआ महसूस कर सकता है. इससे आलस, सुस्ती और काम में मन न लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सर्दियों में कैसे नहाएं?

अगर ठंड ज्यादा है तो गुनगुने पानी से नहाएं. रोज नहाना संभव न हो तो कम से कम शरीर के जरूरी हिस्सों की सफाई जरूर करें. मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें ताकि त्वचा रूखी न हो।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए दी गई है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।