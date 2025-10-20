कॉफी में नमक डालकर पीने का चला ट्रेंड! क्या इससे सेहत को होते हैं फायदे?

नारी डेस्क : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया और दिलचस्प ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। कॉफी में नमक डालने का ट्रेंड। जहां पहले लोग अपनी कॉफी को मीठा बनाने के लिए शुगर या क्रीम डालते थे, अब उसकी जगह ले ली है एक चुटकी नमक ने। दावा किया जा रहा है कि इससे कॉफी की कड़वाहट कम हो जाती है और उसका स्वाद नेचुरल रूप से और भी स्मूद व रिच महसूस होता है।

कैसे शुरू हुआ यह ट्रेंड?

इस ट्रेंड की शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी, जिसमें कहा गया कि कॉफी में एक चुटकी नमक डालने से इसका फ्लेवर और स्वाद बढ़ जाता है। पहले तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ लोगों ने इसे ट्राई किया तो उन्होंने पाया कि वाकई में कॉफी का टेस्ट बेहतर हो जाता है। इसके बाद यह ट्रेंड TikTok और Instagram पर वायरल हो गया। अब लोग कॉफी पाउडर के साथ या तैयार कॉफी में हल्की चुटकी नमक मिलाकर इसे आजमा रहे हैं।

क्या कहता है साइंस?

साइंस के अनुसार, नमक में मौजूद सोडियम आयन (Sodium Ions) कड़वाहट को कम कर देते हैं। ये कॉफी में मौजूद कैफीन और टैनिन्स की कड़वाहट को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे बिना शुगर डाले ही कॉफी का स्वाद थोड़ा मीठा और स्मूद महसूस होता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा नमक डालना कॉफी के स्वाद को खराब कर सकता है। इसलिए सिर्फ एक चुटकी नमक ही काफी है।

हेल्थ और सावधानियां

कई लोग मानते हैं कि कॉफी में नमक डालने से शरीर में हाइड्रेशन बढ़ता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे गलत मानते हैं। कॉफी खुद एक हल्की डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक है, और नमक की चुटकी इससे बहुत फर्क नहीं डालती। हालांकि, अगर आप शुगर कम करना चाहते हैं, तो नमक एक बेहतरीन फ्लेवर बैलेंसर साबित हो सकता है।

दुनिया में कहां-कहां लोकप्रिय है नमक वाली कॉफी?

कॉफी में नमक डालने का यह ट्रेंड नया नहीं है।

तुर्की में यह शादी की रस्मों का हिस्सा रहा है, जहां दुल्हन अपने पति को नमक वाली कॉफी परोसती है।

वियतनाम में “सॉल्टेड कॉफी (Salt Coffee)” बहुत लोकप्रिय है।

वहीं तटीय इलाकों में लोग पानी के मिनरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए कॉफी में नमक मिलाते हैं।

कॉफी में नमक डालने का यह ट्रेंड केवल सोशल मीडिया का फैशन नहीं, बल्कि स्वाद, साइंस और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। अगर आप भी अपनी कॉफी को थोड़ा नया ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो अगली बार एक चुटकी नमक डालकर ट्राई करें हो सकता है यह आपका नया फेवरेट कॉफी स्टाइल बन जाए!

