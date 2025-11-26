02 DECTUESDAY2025 8:31:37 PM
Nari

स्मृति मंधाना के होने वाले पति से चैट करने वाली मिस्ट्री गर्ल आई सामने

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Nov, 2025 04:15 PM
स्मृति मंधाना के होने वाले पति से चैट करने वाली मिस्ट्री गर्ल आई सामने

नारी डेस्क: जिस लड़की की पलाश मुच्छल के साथ चैट ऑनलाइन लीक हुई थी, उसने साफ़-साफ़ कहा है कि वह वैसी कोरियोग्राफर नहीं है जैसा लोग सोचते हैं और जो स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं वे महीनों पहले के हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी की शादी की कॉन्ट्रोवर्सी से कोई लेना-देना नहीं है।  पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं , उनका एक महिला मित्र के साथ स्क्रीनशॉट लीक हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था।

PunjabKesari
महिला ने अपने पोस्ट में लिखा- "मैं वही इंसान हूं  जिसने चैट पोस्ट की थीं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान सामने आए। चैट मई-जुलाई 2025 की थीं और सिर्फ़ एक महीने की थीं। मैं उससे कभी नहीं मिली या उसके साथ कभी जुड़ी नहीं। मैंने उसे सिर्फ़ इसलिए एक्सपोज किया क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं स्मृति मंधाना को बहुत पसंद करती हूं और मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए।"

PunjabKesari
पोस्ट में आगे लिखा गया-  मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं न ही वह इंसान जिसके साथ उसने चीटिंग की। मुझे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी और मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। चैट में यह साफ़ है कि मेरी कोई गलती नहीं थी  मैंने ही उसे घोस्ट किया था। प्लीज़ मुझे टारगेट न करें, मैं सच में इसे हैंडल नहीं कर सकती। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी।

PunjabKesari
महिला ने आगे लिखा- " मुझे लगा था कि लोग समझेंगे क्योंकि चैट में आप साफ़ देख सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैंने ही उसे घोस्ट किया था, और मैं कभी किसी औरत के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी चाहे वह फ़ेमस हो या नहीं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे टारगेट न करें क्योंकि मैं सच में इसे हैंडल नहीं कर सकती और मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे इससे गुज़रना पड़ेगा। थैंक यू।"

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it