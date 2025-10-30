बेटे को मारने की मां ने की गजब प्लानिंग ! किसी मां का ऐसा चेहरा नहीं देखा होगा

नारी डेस्क : कानपुर देहात से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। यहां एक मां ने लालच और अवैध प्रेम संबंध के लिए अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। इस खौफनाक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है।

बीमा की रकम और रिश्ते की चाह में रची गई साजिश

बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर बगांव की रहने वाली ममता सिंह ने अपने प्रेमी मयंक कटियार और उसके भाई ऋषि कटियार के साथ मिलकर बेटे प्रदीप सिंह (25) की हत्या की। जानकारी के मुताबिक, ममता ने बेटे के नाम पर चार बीमा पॉलिसियां कराई थीं, जिनकी कुल रकम करीब डेढ़ करोड़ रुपये थी। इसी रकम और प्रेमी के साथ रहने की चाह में उसने बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

मां ने खुद बुलाया बेटा... मौत बनकर इंतजार कर रही थी

वारदात वाले दिन ममता ने अपने बेटे को फोन किया “आ जा बेटा, घर चलो, खाना खा लेना।” लेकिन प्रदीप को नहीं पता था कि यह उसकी मां का आखिरी बुलावा है। रास्ते में मयंक और ऋषि ने उस पर हथौड़ी से हमला कर सिर कुचल दिया और शव को हाईवे किनारे फेंक दिया, ताकि मामला सड़क हादसा लगे।

पोस्टमार्टम और मोबाइल लोकेशन ने खोली सच्चाई

शुरुआत में पुलिस को यह मामला एक्सीडेंट का लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच उजागर कर दिया। प्रदीप के सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन खंगाली तो पता चला कि हत्या के वक्त ममता, मयंक और ऋषि तीनों एक ही जगह पर थे।

आरोपी प्रेमी ने कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ में मयंक ने खुलासा किया “ममता आंटी ने कहा था कि उसे खत्म कर दो, बीमा की रकम आ जाएगी और हम साथ रह सकेंगे।” इस बयान के बाद पुलिस ने ममता सिंह को हिरासत में ले लिया। मुठभेड़ के दौरान ऋषि कटियार को घायल अवस्था में पकड़ा गया, जबकि मयंक कटियार से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ी, तमंचा और कार बरामद कर ली गई।