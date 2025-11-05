कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ दर्दनाक हादसा, गंगा स्नान करने जा रहे 6 श्रद्धालू कटे ट्रेन से

नारी डेस्क: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कुछ श्रद्धालुओं के साथ अनहोनी हो गई। मिर्जापुर के चुनार जंक्शन पर ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पार करते समय छह यात्रियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।



ये यात्री सुबह करीब सवा नौ बजे गोमो प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरने के बाद गलत साइड से रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी बीच प्लेटफार्म नंबर तीन से गुजर रही कालका मेल की चपेट में आने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि शवों के टुकड़े-टुकड़े हो गए, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा का स्नान करने आए थे।