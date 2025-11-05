07 NOVFRIDAY2025 8:33:06 PM
दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहर के मेयर बनकर मुस्लिम शख्स ने रचा इतिहास, भारत से है खास रिश्ता

  • Updated: 05 Nov, 2025 11:00 AM
नारी डेस्क:   भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इस चुनाव पर सभी की नजरें थीं, जिसे जीतकर ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। ममदानी (34) पिछले कई महीने से चुनाव में दूसरे उम्मीदवारों से आगे माने जा रहे थे। मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा औक राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नेता न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर रहे एंड्रयू कुओमो को पराजित किया। 

डोनाल्ड ट्रंप का मिला  समर्थन

कुओमो ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्हें मतदान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला था। ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी मुकाबले में कुओमो को हराकर सबको चौंका दिया था। इसी साल जून में उन्हें प्राइमरी चुनाव में विजेता घोषित किया गया था।  ममदानी की जीत के साथ न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका में एक नए राजनीतिक व वैचारिक दौर की शुरुआत हो गई है। अब एक लोकतांत्रिक व समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति उस शहर की बागडोर संभालने जा रहा है, जहां पूंजीवाद का दबदबा रहा है। भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं। उनका जन्म व पालन-पोषण युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ, और सात वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए थे। 


2018 में मिली अमेरिकी नागरिकता

ममदानी ने हाल ही में, वर्ष 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की थी। उन्होंने ‘ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस' से पढ़ाई की और बॉडविन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने स्कूल की पहली क्रिकेट टीम की सह-स्थापना की थी, जिसने बाद में पब्लिक स्कूल एथलेटिक लीग के पहले क्रिकेट सीजन में हिस्सा लिया। ममदानी के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने ‘फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउसिंग काउंसलर' के रूप में काम किया, जहां उन्होंने क्वींस क्षेत्र में कम आय वाले रंगभेद से प्रभावित लोगों को उनके घरों से बेदखल होने से बचाने में मदद की। 

 2020 में राजनीति में अजमाई किस्मत

अपने इस काम के दौरान ममदानी को राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। वर्ष 2020 में वह पहली बार न्यूयॉर्क विधानसभा के लिए चुने गए और 36वें असेंबली जिले का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एस्टोरिया, डिटमार्स-स्टीनवे और एस्टोरिया हाइट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ममदानी ने वादा किया है कि वह न्यूयॉर्कवासियों के लिए जीवनयापन की लागत कम करेंगे और उनका जीवन आसान बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि मेयर के रूप में वह सभी स्थायी किरायेदारों के लिए तुरंत किराया स्थिर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह न्यूयॉर्कवासियों की जरूरत के अनुसार आवास बनाने और किराया कम करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे। 

