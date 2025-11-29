02 DECTUESDAY2025 8:30:15 PM
राहत भरी खबर! मिल गई बच्चों को जानलेवा कैंसर से बचाने वाली दवा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Nov, 2025 06:26 PM
नारी डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक ऐसी दवा की पहचान की है जो न्यूरोब्लास्टोमा – जो बच्चों का जानलेवा कैंसर है – में इलाज की रेजिस्टेंस को दूर करने में मदद कर सकती है। इस खोज से न्यूरोब्लास्टोमा के इलाज में सुधार हो सकता है यह बच्चों में दिमाग के बाहर सबसे आम ठोस ट्यूमर है – जो अभी 10 में से 9 युवा मरीजों में दोबारा होने का शिकार होता है। ऑस्ट्रेलिया के गारवन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, दवा का कॉम्बिनेशन इन ट्यूमर में बनने वाले सेलुलर डिफेंस को बायपास कर सकता है जिससे ट्यूमर दोबारा हो जाता है।


ट्यूमर की ग्रोथ को रोकती है ये दवा

टीम ने दिखाया कि मंज़ूर लिम्फोमा दवा रोमिडेप्सिन बच्चों में कीमोथेरेपी-रेसिस्टेंट मामलों को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक्ड रास्तों को बायपास करते हुए, दूसरे रास्तों से न्यूरोब्लास्टोमा सेल डेथ को ट्रिगर करती है। रिसर्चर्स ने पाया कि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी दवाएं सेल डेथ के लिए JNK पाथवे "स्विच" पर निर्भर करती हैं। दोबारा हुए ट्यूमर में, यह स्विच अक्सर काम करना बंद कर देता है, जिसका मतलब है कि इलाज अब असरदार नहीं रहे। जानवरों के मॉडल पर किए गए नतीजों से पता चला कि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के साथ रोमिडेप्सिन, दूसरे सेल-डेथ पाथवे के ज़रिए ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है, और रेसिस्टेंट मामलों में आम तौर पर ब्लॉक हुए JNK पाथवे को बायपास करता है।
 

साइड इफ़ेक्ट भी है कम

साइंस एडवांसेज़ में छपे नतीजों के मुताबिक, इस कॉम्बो ने ट्यूमर की ग्रोथ को कम किया, बचने की उम्र बढ़ाई, और कीमो डोज़ कम करने में मदद की, जिससे छोटे बच्चों के लिए साइड इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं। गारवन इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डेविड क्राउचर ने कहा, "दोबारा हुए हाई-रिस्क न्यूरोब्लास्टोमा की रेसिस्टेंट हालत को दूर करने का तरीका खोजना मेरी लैब का एक बड़ा लक्ष्य रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "ये ट्यूमर कीमोथेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट हो सकते हैं – और जब मरीज़ उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आंकड़े परिवारों के लिए बहुत बुरे होते हैं।"


बच्चों के डेवलपमेंट में बाएगी तेजी

रोमिडेप्सिन को पहले ही दूसरे कैंसर में इस्तेमाल के लिए मंज़ूरी मिल चुकी है और बच्चों में इसकी सेफ्टी के लिए टेस्ट किया जा चुका है, जिससे न्यूरोब्लास्टोमा के लिए एक नए इलाज के ऑप्शन के तौर पर दवा के डेवलपमेंट में तेज़ी आ सकती है। हालांकि, क्राउचर ने कहा कि किसी भी क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए न्यूरोब्लास्टोमा में कॉम्बिनेशन की सेफ्टी और असर को साबित करने के लिए आगे की टेस्टिंग और क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत होती है।

