अपने पुराने सोने का फायदे उठा रहे भारतीय, गहने गिरवी रखकर ले रहे Loan

  21 Oct, 2025
नारी डेस्क: एक तरफ सोने की कीमतों के आसमान छूने के कारण यह आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोग जमकर अपने जेवरात बैंकों के पास बंधक रखकर जमकर गोल्ड लोन भी ले रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 23 अगस्त 2024 को बैंकों द्वारा दिया गया गोल्ड लोन 1,40,391 करोड़ रुपये था जो 22 अगस्त 2025 को 3,05,814 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस प्रकार इसमें 117.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। 



चालू वित्त वर्ष की बात करें तो बैंकों द्वारा दिये गये गोल्ड लोन में 46.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह 31 मार्च 2025 को 2,08,735 करोड़ रुपये था। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में मुंबई में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 70,441 रुपये प्रति 10 ग्राम थी जो अगस्त 2025 में 99,696 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गयी थी। हालांकि अब सोना 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बैंक गोल्ड लोन आसानी से दे रहे हैं। साथ ही लोग भी अपनी जरूरतों के लिए जमकर गोल्ड लोन ले रहे हैं। 
 

सोने की कीमतों में जारी जबरदस्त तेजी के लिए भू-राजनैतिक तनाव और अनिश्चितता को सबसे बड़ा कारक माना जा रहा है। निवेशकों के अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने स्वर्ण भंडार को मजबूत कर रहे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय बैंकों ने अप्रैल-जून तिमाही में 166 टन सोना खरीदा था जबकि इसकी वैश्विक मांग 1,249 टन रही थी। रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार भी 10 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में पहली बार 100 अरब डॉलर को पार कर गया। यह 3.60 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 102.37 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 

