शरीर के मुख्य अंग Liver को लेकर डॉक्टरों ने दी नई चेतावनी, पैर की सूजन भी है जानलेवा

नारी डेस्क: फ्लोरिडा के एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट (पाचन तंत्र विशेषज्ञ) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ (Chronic Liver Disease) यानी दीर्घकालिक लिवर रोग का समय पर इलाज नहीं किया गया, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर और जानलेवा हो सकते हैं। लिवर शरीर का फिल्टर है, जब यह खराब होता है तो हर अंग प्रभावित होता है, इसलिए इसे लेकर हर छोटी से बड़ी बात जानना जरूरी है।



क्या है क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़?

जब लिवर लंबे समय तक लगातार सूजन या क्षति से गुजरता है -जैसे अत्यधिक शराब सेवन, फैटी लिवर, वायरल हेपेटाइटिस (B या C), या मोटापे की वजह से तब यह धीरे-धीरे फाइब्रोसिस (liver scarring)और आगे चलकर सिरोसिस (cirrhosis)* में बदल जाता है।



विशेषज्ञ की चेतावनी

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर इन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो लिवर की कोशिकाएँ धीरे-धीरे मरने लगती हैं, और फिर शरीर से टॉक्सिन्स (विषैले पदार्थ)बाहर नहीं निकल पाते। यह स्थिति आगे चलकर लिवर फेलियर, लिवर कैंसर, या ब्लीडिंग और इंफेक्शन जैसी जटिलताओं का कारण बन सकती है।



लिवर डिज़ीज़ के प्रमुख लक्षण

-थकान और कमजोरी

-पेट में सूजन या दर्द

-त्वचा और आंखों का पीला पड़ना (पीलिया)

- उल्टी या भूख में कमी

- पैरों में सूजन

-वजन तेजी से घटना



बचाव के तरीके

-शराब का सेवन बंद करें या बहुत सीमित मात्रा में करें।

-फैटी और जंक फूड से बचें, और ताजे फल-सब्जियां खाएं।

-वजन नियंत्रित रखें और नियमित व्यायाम करें।

-हेपेटाइटिस B और C की जांच व टीकाकरण कराएं।

-किसी भी तरह की थकान या पेट में सूजन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।

