‘महाभारत’ के कर्ण पंकज धीर की मौत का कारण बनी ये भंयकर बीमारी,जीत कर भी हार गए जिंदगी से

नारी डेस्क: टीवी और फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता पंकज धीर (Pankaj Dheer) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 68 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीआर चोपड़ा के प्रसिद्ध टीवी शो ‘महाभारत’ में ‘कर्ण’ की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इस कलाकार की मौत की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को झकझोर दिया है।

‘महाभारत’ के कर्ण का दुखद अंत

पंकज धीर ने जिस किरदार ‘कर्ण’ को पर्दे पर अमर बना दिया था, उसकी तरह ही वे असली जिंदगी में भी एक जुझारू योद्धा थे। लेकिन किस्मत ने इस दानवीर को भी मात दे दी। लंबे समय तक बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार पंकज धीर ने हार मान ली। उनके निधन की खबर सुनते ही फैंस और साथी कलाकारों में शोक की लहर दौड़ गई।

कैंसर से जंग जीते भी, फिर हार गए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। पहले उन्होंने इस बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उसे हरा भी दिया था। लेकिन बीते कुछ महीनों में उनका कैंसर फिर से लौट आया और इस बार बीमारी ने उन्हें नहीं छोड़ा। डॉक्टरों के अनुसार, वे हाल ही में एक बड़ी सर्जरी से भी गुज़रे थे। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। अंत में उनका शरीर इस दर्दनाक बीमारी का सामना नहीं कर पाया और उन्होंने दम तोड़ दिया।

करीबी दोस्तों ने दी पुष्टि

पंकज धीर के निधन की पुष्टि उनके करीबी दोस्त और एक्टर अमित बहल ने की है। उन्होंने बताया कि पंकज पिछले कुछ महीनों से बेहद कमजोर हो गए थे और इलाज के दौरान भी सकारात्मक बने रहे। लेकिन आखिरकार बीमारी ने उन्हें झुका दिया। अमित ने कहा, “पंकज एक मजबूत इंसान थे, लेकिन इस बार बीमारी बहुत आक्रामक थी।”

फिल्मों और टीवी में यादगार सफर

पंकज धीर सिर्फ ‘महाभारत’ के कर्ण नहीं थे, बल्कि उन्होंने टीवी और फिल्मों दोनों में यादगार किरदार निभाए। वे ‘चंद्रकांता’, ‘युग’, ‘द ग्रेट मराठा’ और ‘बढ़ो बहू’ जैसे सीरियल्स में भी नज़र आए। टीवी के अलावा उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया, जिनमें ‘आशिक आवारा’, ‘सड़क’, ‘सोल्जर’ और ‘बादशाह’ जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अपने अभिनय और गंभीर व्यक्तित्व से उन्होंने हमेशा दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

'महाभारत' में कर्ण के रूप में अपने अद्भुत अभिनय से हर भारतीय के दिल में जगह बनाने वाले अभिनेता पंकज धीर जी के निधन से कला जगत ने एक सच्चा रत्न खो दिया है।



उनकी अदाकारी और गरिमा हमेशा याद रखी जाएगी।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ॐ शांति... pic.twitter.com/6UVGtTU0fH — Amit Sharma INC (@Amit_SharmaINC) October 15, 2025

इंडस्ट्री में शोक की लहर

पंकज धीर के निधन की खबर ने इंडस्ट्री में गहरा शोक फैला दिया है। कई बड़े सितारों और निर्देशकों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। लोग कह रहे हैं कि “महाभारत का कर्ण चला गया, लेकिन उसकी आवाज़ और अभिनय हमेशा याद रहेगा।”

जीतकर भी हार गया ‘कर्ण’

कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो मुश्किलों के बावजूद हासिल की जाए। पंकज धीर ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को एक बार हराकर ये जीत हासिल की थी, लेकिन जब यह बीमारी दोबारा लौटी, तो वह अपनी पूरी ताकत के बावजूद इसे मात नहीं दे सके। उनका जाना अभिनय जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

