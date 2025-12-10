सर्दियों में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठा कितनी कैलोरी बढ़ा देता है

नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोगों की डिमांड सबसे पहले रसोई में गरमा-गरम आलू पराठों की तरफ बढ़ती है। हालांकि स्वाद के साथ-साथ यह समझना भी जरूरी है कि एक आलू पराठा आपकी दिनभर की कैलोरी में कितनी बढ़ोतरी कर देता है। कई बार लोग बिना सोचे-समझे 2–3 पराठे खा लेते हैं, जिससे वजन तेजी से बढ़ सकता है। आइए जानें विभिन्न हेल्थ सोर्सेज के आधार पर एक आलू पराठे की वास्तविक कैलोरी।

एक सिंपल आलू पराठा: लगभग 300 कैलोरी

HexaHealth के अनुसार, एक साधारण आलू पराठा लगभग 300 कैलोरी तक का होता है। यह कैलोरी गेहूं के आटे, उबले आलू और उसमें इस्तेमाल होने वाले 1–2 चम्मच तेल से मिलकर बनती है। घर पर बने बेसिक पराठों की कैलोरी इसी रेंज में रहती है।

भराई और तेल पर निर्भर होती है कैलोरी—260 से 300 तक

NutriScan के न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक, एक आलू पराठा 260 से 300 कैलोरी तक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भराई कितनी भारी है। तेल या घी कितना इस्तेमाल हुआ है। पराठे की मोटाई कितनी है।

ज्यादा घी-तेल डालने से कैलोरी 400 तक

अगर पराठे में थोड़ा अधिक घी या तेल डाल दिया जाए, तो कैलोरी तेजी से बढ़ जाती है। Shopify आधारित एक रिपोर्ट बताती है कि भारी घी लगे पराठे की कैलोरी 350 से 400 तक पहुँच सकती है।

दही, मक्खन और अचार से कैलोरी और बढ़ जाती है

अगर आप पराठे के साथ दही, मक्खन या अचार खाते हैं, तो इसमें 100–150 अतिरिक्त कैलोरी और जुड़ जाती हैं। इस तरह एक पूरा सर्विंग आसानी से 400 से 500 कैलोरी तक पहुँच जाता है।

ढाबे-रेस्टोरेंट वाले पराठे सबसे भारी: 450 से 550 कैलोरी

ढाबे और रेस्टोरेंट में बनने वाले पराठों में तेल-घी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ऐसे पराठों की कैलोरी अक्सर 450 से 550 कैलोरी तक पहुंच जाती है, जो कि एक भारी भोजन के बराबर है।

वजन घटाने वालों के लिए खतरा

वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए रोजाना 2–3 आलू पराठे खाना डाइट को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है, जिससे कैलोरी तेजी से बढ़ती है और फैट जमने लगता है।

पराठे पूरी तरह बुरे नहीं—अगर हेल्दी तरीके से खाएं

आलू पराठे नुकसानदायक नहीं हैं, बस इन्हें थोड़ा हेल्दी बनाया जा सकता है कम तेल या घी का उपयोग करें भराई हल्की रखें आटा मलते समय थोड़ी सब्जियां या बाजरा/रागी मिला सकते हैं एक पर ठहरें, दो-तीन न खाएं सही मात्रा और सही तरीका अपनाकर आप पराठे का स्वाद भी ले सकते हैं और कैलोरी बढ़ने से भी बच सकते हैं।