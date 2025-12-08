लाल रंग' बना फरहाना भट्ट की हार की वजह? BB19 फिनाले के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई अजीब चर्चा

08 DECMONDAY2025 10:42:51 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Dec, 2025 03:12 PM
 नारी डेस्क: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले जैसे ही खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। इस बहस के केंद्र में हैं– शो की फर्स्ट रनर-अप फरहाना भट्ट और उनका लाल रंग का आउटफिट। 7 दिसंबर को हुए फिनाले में गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं शो की मजबूत कंटेस्टेंट मानी जाने वाली फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप बनीं। लोगों को उम्मीद थी कि फरहाना विनर बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ सोशल मीडिया पर “रेड vs ब्लैक” की चर्चा जोर पकड़ने लगी।

फिनाले आउटफिट से शुरू हुई बहस

फिनाले में फरहाना भट्ट ने ब्लड-रेड कलर का गाउन पहना था, जबकि गौरव खन्ना ब्लैक आउटफिट में दिखे। जैसे ही रिजल्ट आया, कई यूजर्स ने पिछले सीजन के विनर्स और फिनाले आउटफिट्स की तुलना शुरू कर दी। लोगों ने निकाला ‘कलर लिंक’ – लाल पहनो, हारो!

PunjabKesari

सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार

हिना खान (BB11) – रेड वियर किया, फिनाले में हार प्रियंका चाहर चौधरी (BB16) – रेड वियर किया, टॉप फाइनलिस्ट होकर भी ट्रॉफी मिस फरहाना भट्ट (BB19) – रेड वियर किया, रनर-अप बनीं इसके उलट, जिन कंटेस्टेंट्स ने ब्लैक पहनकर फिनाले में हिस्सा लिया, उन्होंने ट्रॉफी जीती।

लिस्ट में लोग गिनते हैं

तेजस्वी प्रकाश, एमसी स्टैन, करणवीर मेहरा, अब गौरव खन्ना इसी कारण इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि ब्लैक फिनाले का ‘लकी कलर’ है, जबकि लाल ‘अभिशाप’ बन रहा है।

फैंस कर रहे हैं भावनात्मक प्रतिक्रियाएं

कई फैंस ने सोशल मीडिया पर हिना, प्रियंका और फरहाना की रेड ड्रेस में फोटो कोलाज शेयर करते हुए लिखा “इतिहास खुद को दोहरा रहा है… लाल पहनोगे तो ट्रॉफी दूर रह जाएगी!” कुछ यूजर्स का कहना है कि वे चाहते थे फरहाना इस “अभिशाप” को तोड़तीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

फैंस के लिए फरहाना अब भी ‘विनर’

हालांकि फरहाना भट्ट ट्रॉफी नहीं जीत पाईं, लेकिन फैंस उन्हें दिलों की विजेता बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके खेल, एटिट्यूड और जज्बे ने सीजन में जान डाल दी, और जीत न पाने के बावजूद वे हिना और प्रियंका की तरह ही आइकॉनिक रनर-अप बन गई हैं।

सोशल मीडिया पर जारी बहस – संयोग या संकेत?

अब लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है या फिर फिनाले आउटफिट वाकई ट्रॉफी की किस्मत को प्रभावित करता है। हालांकि यह पूरी तरह मजाकिया और फैंस के बीच की चर्चा है, लेकिन यह ट्रेंड अब तेजी से वायरल हो चुका है।
 

