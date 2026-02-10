19 FEBTHURSDAY2026 1:31:29 AM
कुमार सानू के साथ बेटे की तुलना देख भड़की Kunickaa Sadanand, तान्या मित्तल को सुनाया भला बुरा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Feb, 2026 04:17 PM
नारी डेस्क: एक्ट्रेस कुणिका सदानंद जिन्हें हाल ही में “बिग बॉस” के 19वें एडिशन में देखा गया थ ने एक सोशल मीडिया ट्रोल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसने उनके परिवार को एक ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी में घसीटा, जिसमें मशहूर सिंगर कुमार सानू से तुलना की गई थी। एक्ट्रेस ने यह बात तब कही जब एक ट्रोल ने कुणिका और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तान्या मित्तल की एक पुरानी बातचीत का ज़िक्र किया, जिसमें कुमार सानू की पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल्स और कुणिका के बेटे अयान को लेकर एक आपत्तिजनक तुलना की गई थी।

X पर सोशल मीडिया यूज़र, ने कुमार सानू और कुणिका के बेटे की एक AI इमेज शेयर की थी, जिसमें उनके फिजिकल फीचर्स के बीच तुलना की गई थी। कैप्शन में लिखा था-“अरे, उम मैं यह कैसे कहूं? हम सबने यह देखा है। हमने कुनिका को देखा है, हमने उसे सुना है, ठीक है? हमने सच में उसे #TanyaMittal से कुमार सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए देखा है कि कैसे उसका शादीशुदा घर टूट गया और वह सब। लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी बात भूल गई। @Kunickaa तभी सच बताना था ना बाबू।” 

इस बात को गलत बताते हुए, कुनिका ने कहा कि “मामला सारी हदें पार कर गया है। ठीक है अब यह हाथ से निकल रहा है। इसमें मेरे परिवार के लोग और एक और इंसान शामिल है जिसके पास ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ हैं। मैं इस बेवकूफ़ को बचने नहीं दूगी। मैडम चतुर्वेदी, इंतज़ार करो और देखो।”  कुनिका ने आगे इस तरह के ऑनलाइन हमलों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया और सीधे तान्या मित्तल और उनके फ़ैंडम से पूछा कि क्या ऐसा व्यवहार सच में खुशी का ज़रिया है या पॉपुलैरिटी की आड़ में “खतरनाक ताकत” दिखाना है।“और आखिर में मैं @itanyamittal और उनके फ़ैंडम से पूछती हूं कि क्या सच में यही बात आप सबको खुश करती है, और अपनी पॉपुलैरिटी या खतरनाक ताकत पर इतराती है।” 


कुनिका कई भारतीय फिल्मों में विलेन और कॉमिक रोल में अपने अलग-अलग किरदारों के लिए जानी जाती हैं। वह एक सिंगर भी हैं, उन्होंने तीन पॉप एल्बम रिलीज़ किए हैं, 'लाखों में एक' जो 1996 में रिलीज़ हुई थी, और 'कुनिका' जो 2002 में रिलीज़ हुई थी। उन्होंने 2006 में अपना तीसरा एल्बम 'जूम्बिश' रिलीज़ किया। कुनिका ने 25 सालों में 110 फिल्मों में काम किया है। सिनेमा में अपने सफर में, उन्होंने किंग अंकल, कोहरा, आ गले लग जा, बाजी, लोफर, फरेब, हम साथ साथ हैं और जैसी फिल्मों में काम किया। फगली और भी कई फ़िल्में। उनके लेटेस्ट काम में दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स शामिल हैं। वह किटी पार्टी, डॉलर बहू और संजोग से बनी संगिनी जैसी कई फ़िल्मों में भी नज़र आईं।

