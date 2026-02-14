19 FEBTHURSDAY2026 1:28:45 AM
इन 11 राज्यों में होगी भारी बारिश , 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Feb, 2026 05:23 PM
नारी डेस्क : देश में ठंड अब लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के भीतर देश के 11 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

इन 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक जिन राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, उनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 16 और 17 फरवरी, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

कोहरे से बढ़ेंगी मुश्किलें

उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के करीब 29 जिलों में सुबह के समय दृश्यता कम रहने की चेतावनी है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दिन में धूप रहेगी और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अधिकतम तापमान: 27°C
न्यूनतम तापमान: 12°C
वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में भी हल्की राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश का हाल

पश्चिम यूपी में 17–18 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, इटावा और आसपास के जिलों में तापमान गिरने की संभावना है। लखनऊ में 15 फरवरी को अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 13°C रह सकता है।

बिहार में मौसम

बिहार में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कई जिलों में कोहरा छाया रह सकता है।
पटना में तापमान 27°C से 13°C के बीच रहने का अनुमान है।

पहाड़ी राज्यों में अलर्ट

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ सकती है।
मनाली में तापमान -1°C से -12°C तक जा सकता है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश

राजस्थान में 17–18 फरवरी और मध्य प्रदेश में 18–19 फरवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे मौसम में ठंडक लौट सकती है।

मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी (IMD) ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें, खासकर यात्रा करने से पहले। कोहरे और तेज हवाओं के चलते वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

