महाशिवरात्रि 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, शिव कृपा से चमक उठेगा भाग्य

नारी डेस्क : महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्या के अनुसार, इस दिन राशि अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के सरल उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, भाग्य में वृद्धि और रुके हुए कार्यों में सफलता ला सकते हैं।

महाशिवरात्रि का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है।

शिवलिंग अभिषेक: गंगाजल, शहद, घी और सरसों के तेल से अभिषेक करना शुभ माना गया है।

लाभ: शिवलिंग पूजा से मोक्ष की प्राप्ति, सभी दुखों का नाश और धन लाभ संभव है।

पत्ते और फूल: बेलपत्र, शमी के पत्ते, बेला और हरसिंगार के फूल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

राशि अनुसार महाशिवरात्रि उपाय

मेष राशि

शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से अभिषेक करें।

शहद, चीनी और मीठे चावल की खीर का भोग लगाएं।

लाभ: करियर में सफलता और शुभ परिणाम।

वृषभ राशि

दही और घी से शिवलिंग अभिषेक करें।

लाभ: जीवन संघर्ष दूर होंगे, धन संबंधी परेशानियां कम होंगी।

मिथुन राशि

बेलपत्र और लाल फूल चढ़ाएं, शहद से अभिषेक करें।

गाय को हरी घास खिलाएं।

लाभ: जीवन में चमत्कार और शीघ्र फल।

कर्क राशि

दूध अर्पित करें, सफेद वस्तुएं चढ़ाएं।

लाभ: शुभता और भगवान शिव का आशीर्वाद।

सिंह राशि

शहद और गुड़ का भोग लगाएं।

लाभ: जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशखबरी।

कन्या राशि

बेलपत्र और शहद से अभिषेक करें।

लाभ: सभी बाधाओं से छुटकारा।

तुला राशि

दूध, दही, शहद और देसी घी से अभिषेक करें।

गन्ने का रस चढ़ाएं।

लाभ: जीवन में खुशहाली और सफलता।

वृश्चिक राशि

लाल फूल चढ़ाएं।

लाभ: नौकरी और व्यवसाय में विशेष सफलता।

धनु राशि

चंदन पाउडर और पीले फूलों के साथ देसी घी से अभिषेक करें।

लाभ: धन-समृद्धि में वृद्धि।

मकर राशि

बेलपत्र, गंगाजल, गाय का दूध आदि का प्रयोग करें।

लाभ: भय से मुक्ति, शक्ति और महादेव का आशीर्वाद।

कुंभ राशि

शहद का भोग लगाएं, बेर का फल चढ़ाएं।

व्रत रखें।

लाभ: आय और धन में वृद्धि।

मीन राशि

बादाम, बेलपत्र और पीले फूल से अभिषेक करें।

लाभ: लंबी आयु, ऐश्वर्य, समृद्धि और धन का आशीर्वाद।

महाशिवरात्रि 2026 के दिन राशि अनुसार ये उपाय अपनाकर साधक अपने जीवन में शिव कृपा, भाग्य और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस दिन की पूजा से जीवन में खुशहाली, धन लाभ और मानसिक शांति प्राप्त होती है।