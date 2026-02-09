19 FEBTHURSDAY2026 1:28:00 AM
अगले 3 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Feb, 2026 06:42 PM
अगले 3 दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

नारी डेस्क : देशभर में इस साल मानसून का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर पुराने रिकॉर्ड भी टूटे। मानसून की विदाई के बाद जहां उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है।

केरल में फिर तेज बारिश की चेतावनी

केरल में मानसून के दौरान जमकर बारिश हुई थी और अब भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। IMD के अनुसार 10 से 12 फरवरी के बीच राज्य के कई जिलों में तेज से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों और खुले स्थानों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम सक्रिय हो गया है। IMD के मुताबिक 10, 11 और 12 फरवरी को राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने का खतरा है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए देश के कई अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है—
तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश के आसार
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे में भी अच्छी बारिश के संकेत।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

IMD ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

