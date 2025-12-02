02 DECTUESDAY2025 8:24:17 PM
Heart Attack से 7 दिन पहले दिखने लगते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करने की गलती न करें

  02 Dec, 2025
नारी डेस्क: आजकल हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। हाल ही में शेफाली जरीवाला की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत ने इस खतरे को और भी गंभीर बना दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कुछ संकेत जरूर देता है। लेकिन अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

हार्ट अटैक आने से 7 दिन पहले दिखते हैं ये 7 संकेत

सीने में दर्द या जकड़न

सीने के बीचोंबीच हल्का दर्द, जलन या दबाव महसूस होना हार्ट अटैक के सबसे सामान्य और शुरुआती लक्षणों में से एक है। यह दर्द स्थिर हो सकता है या कभी-कभी बढ़ भी सकता है। कई बार यह दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है और फिर ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। खासकर जब यह दर्द श्वास लेने या शारीरिक गतिविधि के दौरान बढ़ता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

जरूरत से ज्यादा थकान

अगर आपको सामान्य कामकाज के दौरान भी असामान्य थकान या कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह आपके दिल के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। थकान इतनी ज्यादा हो सकती है कि रोजमर्रा के काम भी बोझ लगने लगें। महिलाओं में यह लक्षण ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि वे अक्सर इसे तनाव या अनिद्रा की वजह से होने वाली थकान समझ बैठती हैं। परंतु यह हार्ट अटैक से पहले का एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है।

सांस फूलना

सांस फूलना यानी सांस लेने में कठिनाई होना, खासकर बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत किए भी, दिल के खराब होने का लक्षण हो सकता है। यह तब होता है जब दिल शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंचा पाता। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ी दूर चलने में भी दिक्कत आ सकती है। सांस फूलने के साथ-साथ कभी-कभी खांसी या घबराहट भी महसूस हो सकती है।

चक्कर आना या सिर हल्का लगना

अचानक चक्कर आना या सिर हल्का-हल्का घूमना यह संकेत हो सकता है कि आपके दिल की धड़कन सही तरीके से रक्त प्रवाह नहीं कर पा रही है। इससे मस्तिष्क तक खून की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण बेहोशी या अस्थायी चेतना खोने जैसी स्थिति भी हो सकती है। ऐसे लक्षणों को कभी भी हल्के में न लें, खासकर अगर यह बार-बार हो रहा हो।

ठंडा और चिपचिपा पसीना आना

बिना किसी शारीरिक परिश्रम के अचानक ठंडा पसीना आना, जो कि चिपचिपा भी हो, एक गंभीर चेतावनी है। यह शरीर का तनाव या शॉक की स्थिति दर्शाता है, जो हार्ट अटैक के पहले संकेतों में से हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को कमजोरी, घबराहट और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। इस लक्षण को अनदेखा करने से स्थिति बिगड़ सकती है।

पेट से जुड़ी दिक्कतें

लगातार पेट में गड़बड़ी जैसे जी मिचलाना, अपच, पेट दर्द या उल्टी का होना कई बार हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। खासकर तब जब ये लक्षण सामान्य पाचन समस्याओं की तुलना में ज्यादा गंभीर और बार-बार हों। कई बार हार्ट अटैक के दर्द को पाचन या गैस की समस्या समझ लिया जाता है, जो कि गलतफहमी है और इससे जान को खतरा हो सकता है।

शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द

हार्ट अटैक के दौरान दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता। यह दर्द बाएं हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े या कंधे तक फैल सकता है। यह दर्द तीव्र या धक्का देने वाला हो सकता है और कभी-कभी रुक-रुक कर भी आता रहता है। खासकर बाएं हाथ में तेज दर्द दिल के दौरे का सबसे खतरनाक संकेत माना जाता है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

क्या करें जब ये लक्षण नजर आएं?

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अगर खुद अस्पताल नहीं जा सकते तो किसी परिजन या दोस्त की मदद लें। भारी खाना, कैफीन और घरेलू इलाज से परहेज करें। यदि संभव हो तो ECG या ब्लड टेस्ट कराएं ताकि स्थिति की पुष्टि हो सके।

डॉक्टर की सलाह

 कि अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो हार्ट अटैक से जान बचाई जा सकती है। सही समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, शरीर इसके पहले ही कई तरीके से संकेत देना शुरू कर देता है। इन संकेतों को जानें, समझें और अनदेखा बिल्कुल न करें। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता आपकी जान बचा सकती है।  

