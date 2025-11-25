H5N5 वायरस: क्या कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है नया फ्लू वेरिएंट?

नारी डेस्क: कोरोना वायरस के बाद दुनिया में एक नया वायरस सामने आया है, जिसका नाम H5N5 है। इसे बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन में H5N5 वायरस से एक बुजुर्ग की मौत दर्ज की गई है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आम जनता में इसका जोखिम फिलहाल बहुत कम है।

H5N5 वायरस क्या है?

H5N5 एक प्रकार का वायरस है जो आम तौर पर जंगली पक्षियों में पाया जाता है। यह इंसानों में आसानी से नहीं फैलता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है तो वह संक्रमित हो सकता है। इसलिए, पक्षियों के साथ एहतियात बरतना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अभी तक आम जनता में H5N5 का संक्रमण बहुत ही कम रिपोर्ट हुआ है।

UPDATE: Person infected with bird flu in Washington state has H5N5. It's the first time H5N5 has been found in a human pic.twitter.com/YiYHu20vI0 — BNO News (@BNOFeed) November 15, 2025

H5N5 और कोरोना वायरस में फर्क

कोरोना वायरस इंसानों में तेजी से फैलने वाला वायरस है। वहीं, H5N5 वायरस इंसानों के बीच सीधे संपर्क से फैलता नहीं है। इसका संक्रमण कम और सीमित क्षेत्र में देखा गया है। लेकिन पोल्ट्री फार्म या पक्षियों के पास काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि मास्क, दस्ताने और हाथों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए।

H5N5 वायरस के शुरुआती लक्षण

H5N5 से संक्रमित व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं

अचानक तेज बुखार

खांसी

गले में खराश या दर्द

सांस लेने में तकलीफ

सिरदर्द

मांसपेशियों में दर्द

Daily reminder that Canada had Ostriches which were immune to the H5N5 strain of bird flu and had rare antibodies the US requested to study (for a cure) and the Canadian government killed all the birds instead. pic.twitter.com/2x0Tpyu9aS — MR. OBVIOUS (@ObviousRises) November 24, 2025

अगर इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

कैसे रहें सुरक्षित?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने H5N5 वायरस से बचने के लिए कुछ आसान उपाय बताए हैं किसी भी बीमार पक्षी को हाथ न लगाएं। अगर हाथ लगाना जरूरी हो, तो अच्छी तरह से धोएं। पोल्ट्री फार्म या पक्षियों के पास काम करने वाले लोग मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल करें।अगर किसी इलाके में फ्लू फैल रहा है तो सावधानी से बाहर जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। चिकन या अन्य मुर्गी के मांस को अच्छी तरह से धोकर और पूरी तरह पकाकर ही खाएं। पुराना रखा हुआ चिकन या मांस खरीदने से बचें।

H5N5 वायरस फिलहाल इंसानों में बहुत कम पाया गया है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। विशेष रूप से पोल्ट्री या पक्षियों के संपर्क में आने वाले लोग सतर्क रहें। समय रहते एहतियात और स्वच्छता अपनाकर हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। विशेषज्ञ इस वायरस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गंभीर स्थिति से पहले कार्रवाई की जा सके।