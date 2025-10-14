15 OCTWEDNESDAY2025 2:20:07 PM
Nari

हरी मिर्च खाने वालों जरूर पढ़ें! छोटे आकार की ये तीखी चीज करती है बड़े कमाल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Oct, 2025 12:02 PM
हरी मिर्च खाने वालों जरूर पढ़ें! छोटे आकार की ये तीखी चीज करती है बड़े कमाल

नारी डेस्क : कई लोगों को तीखा खाना बेहद पसंद होता है, जबकि कुछ लोग तीखे से परहेज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी दिखने वाली हरी मिर्च न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है? हरी मिर्च विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो कई बीमारियों से बचाव में मदद करती है। आइए जानते हैं कि हरी मिर्च आपके शरीर के लिए किस तरह वरदान साबित हो सकती है।

कैंसर से बचाव करती है

हरी मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) और फाइटोकेमिकल्स (Phytochemicals) शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। ये तत्व शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं, जो कैंसर सेल्स की वृद्धि का कारण बन सकते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में हरी मिर्च खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है और शरीर को अंदर से सुरक्षा मिलती है।

PunjabKesari

मोटापा घटाने में मददगार

हरी मिर्च में पाया जाने वाला कैप्साइसिन (Capsaicin) तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। यह शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है और वजन को नियंत्रित रखता है। नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में हरी मिर्च खाने से कैलोरी बर्निंग बढ़ती है और मोटापे की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है।

यें भी पढ़ें : सुबह उठते ही होंठ फटे-फटे लगते हैं? बस रात में सोने से पहले करें ये केयर!

मूड बेहतर बनाती है

तीखा खाने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे “हैप्पी हार्मोन” भी कहा जाता है। यह हार्मोन तनाव को कम करता है, मन को शांत रखता है और आपको खुशी व ऊर्जा का एहसास कराता है। यानी, हरी मिर्च सिर्फ आपके खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि आपका मूड भी फ्रेश और पॉजिटिव बना देती है।

त्वचा को बनाती है ग्लोइंग

हरी मिर्च में मौजूद विटामिन E त्वचा में नेचुरल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा मुलायम, हेल्दी और चमकदार बनती है। इसका नियमित सेवन त्वचा को अंदर से पोषण देता है और ड्रायनेस या रूखेपन की समस्या को दूर करता है। यानी, हरी मिर्च खाने से आपकी स्किन नैचुरल ग्लो से निखर उठती है।

PunjabKesari

इम्यूनिटी को मजबूत करती है

हरी मिर्च में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को मजबूत बनाती है। इसका नियमित सेवन करने से सर्दी-जुकाम, वायरल इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। साथ ही यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपको अंदर से फिट और एक्टिव रखती है।

पुरुषों के लिए भी फायदेमंद

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हरी मिर्च का नियमित सेवन पुरुषों के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) और एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory) (सूजन-रोधी) तत्व शरीर को हानिकारक कोशिकाओं से बचाते हैं। खास तौर पर यह प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है और पुरुषों के हॉर्मोनल संतुलन व प्रजनन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।

यें भी पढ़ें : ब्रेस्ट कैंसर के छिपे संकेत: सिर्फ गांठ नहीं, इन शुरुआती लक्षणों को भी न करें नजरअंदाज

आयरन की कमी दूर करती है

अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी (एनीमिया) की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में हरी मिर्च का नियमित सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद आयरन और विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे खून की कमी दूर होती है और ऊर्जा स्तर (energy level) भी बेहतर बना रहता है।

PunjabKesari

हरी मिर्च भले ही तीखी हो, लेकिन यह सेहत के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। बस ध्यान रखें कि इसे सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि ज़्यादा तीखा खाना पेट की जलन या एसिडिटी बढ़ा सकता है।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it