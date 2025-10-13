सुबह उठते ही होंठ फटे-फटे लगते हैं? बस रात में सोने से पहले करें ये केयर!

नारी डेस्क : जब भी स्किन केयर की बात आती है, अक्सर हम सिर्फ चेहरे और गर्दन पर ध्यान देते हैं और होंठों को भूल जाते हैं। लेकिन दिनभर धूल-मिट्टी, धूप और लिपस्टिक होंठों पर असर डालती हैं, जिससे वे सूखे, फीके और फटे लगने लगते हैं। इसलिए होंठों की सही केयर बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रात का समय होंठों की देखभाल के लिए सबसे अच्छा होता है। सोते समय होंठ बिना किसी रुकावट के नमी सोख सकते हैं और खुद को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट और गुलाबी होंठ चाहती हैं, तो सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट दें और सही तरीके से होंठों की देखभाल करें।

होंठों से सारे प्रोडक्ट्स हटाएं

रात को स्किन केयर शुरू करने से पहले होंठों से लिपस्टिक, धूल और खाना साफ करें। इसके लिए रुई के फाहे पर थोड़ा नारियल या बादाम तेल लें और 10-15 सेकंड हल्के से दबाकर रखें। फिर एक दिशा में धीरे-धीरे पोंछें। गुनगुने पानी से धोकर मुलायम तौलिये से सुखा लें।

डेड स्किन सेल्स हटाएं

होंठों पर जमा डेड स्किन सेल्स होंठों को बेजान और सूखा बना देती हैं। सप्ताह में 2-3 बार हल्का स्क्रब करें।

स्क्रब बनाने का तरीका

1 छोटा चम्मच चीनी

½ छोटा चम्मच शहद

2-3 बूंद नारियल तेल

मिश्रण को 1-2 मिनट हल्के गोलाकार में मसाज करें। गीले कपड़े से पोंछें और इसके बाद लिप बाम लगाएं।

होंठों पर सीरम या तेल लगाएं: स्क्रब के बाद पोषण देने वाला तेल लगाएं। विटामिन ई कैप्सूल, बादाम तेल या घी इस्तेमाल करें। हल्के हाथों से 1 मिनट मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और नमी होंठों में लॉक हो जाए।

लिप मास्क या बाम लगाएं: रात में मोटा और पौष्टिक लिप बाम लगाना जरूरी है। इससे होंठ सोते समय रिपेयर होते हैं। आप घर पर भी बना सकते हैं।

½ छोटा चम्मच शहद

½ छोटा चम्मच एलोवेरा जेल

चुटकी हल्दी

इन सभी को मिलाकर होंठों पर मोटी परत में लगाएं और रातभर छोड़ दें।

रात में सिर्फ 5-10 मिनट दें और सही स्टेप्स अपनाएं। सुबह उठते ही आपके होंठ मुलायम, स्मूद और हल्के गुलाबी नजर आएंगे। इसके बाद लिपस्टिक या टिंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।