सोने की कीमतों में  आई भारी गिरावट, जानें दिल्ली से लेकर इन 8 स्थानों का लेटेस्ट रेट

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Nov, 2025 06:59 PM
सोने की कीमतों में  आई भारी गिरावट, जानें दिल्ली से लेकर इन 8 स्थानों का लेटेस्ट रेट

नारी डेस्क : शादी-ब्याह के सीजन की शुरुआत के साथ ही देशभर में सोने और चांदी की खरीदारी जोरों पर है। अगर आप भी 22 नवंबर, शनिवार को सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अपने शहर के लेटेस्ट दाम जानना जरूरी है। सोने की कीमतें रोजाना बदलती रहती हैं, जिसका असर वैश्विक मार्केट, डॉलर की दर और सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स से पड़ता है।

शहरवार 10 ग्राम सोने का रेट (Good Returns के अनुसार)

दिल्ली

24 कैरेट: ₹1,25,990
22 कैरेट: ₹1,15,500
18 कैरेट: ₹94,530

मुंबई

24 कैरेट: ₹1,25,840
22 कैरेट: ₹1,15,350
18 कैरेट: ₹94,380

चेन्नई

24 कैरेट: ₹1,26,880
22 कैरेट: ₹1,16,300
18 कैरेट: ₹97,000

कोलकाता

24 कैरेट: ₹1,25,840
22 कैरेट: ₹1,15,350
18 कैरेट: ₹94,380

अहमदाबाद

24 कैरेट: ₹1,25,890
22 कैरेट: ₹1,15,400
18 कैरेट: ₹94,430

लखनऊ

24 कैरेट: ₹1,25,990
22 कैरेट: ₹1,15,550
18 कैरेट: ₹94,530

पटना

24 कैरेट: ₹1,25,890
22 कैरेट: ₹1,15,400
18 कैरेट: ₹94,430

हैदराबाद

24 कैरेट: ₹1,25,840
22 कैरेट: ₹1,15,350
18 कैरेट: ₹94,380

भारत में सोने का महत्व

भारत में सोना सिर्फ निवेश का साधन नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है।
शादी, जन्मदिन और धार्मिक अवसरों पर सोना खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है।
त्योहारों और शादी के सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

निवेश और खरीदारी में सावधानी

सोने की खरीदारी करते समय अपने बजट और जरूरत के अनुसार मात्रा तय करें।
निवेश के लिए छोटे-छोटे ग्राम में सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है।
सोने की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए खरीदारी से पहले लेटेस्ट रेट और मार्केट ट्रेंड जरूर चेक करें।

