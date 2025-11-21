जानें सोने का भाव कितना बढ़ा या गिरा, खरीदने से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

नारी डेस्क : देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। शुक्रवार, 22 नवंबर को सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिली है। निवेशक लंबे समय से सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, इसलिए लोग इसकी कीमतों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। जानें आज के सोने के भाव।

आज के रेट के अनुसार

24 कैरेट सोना: ₹12,448 प्रति ग्राम (कल से ₹22 की बढ़ोतरी)

22 कैरेट सोना: ₹11,410 प्रति ग्राम (कल से ₹20 की बढ़ोतरी)

18 कैरेट सोना (999 गोल्ड): ₹9,336 प्रति ग्राम (कल से ₹17 बढ़ा)

10 ग्राम सोना खरीदने पर कितना खर्च आएगा?

24 कैरेट (10 ग्राम): ₹1,24,480 (कल ₹1,24,260)

22 कैरेट (10 ग्राम): ₹1,14,100 (कल ₹1,13,900)

18 कैरेट (10 ग्राम): ₹93,360 (कल ₹93,190)

इससे साफ है कि आज सभी कैरेट में हल्की तेजी देखी गई है।

प्रमुख शहरों में आज के सोने के रेट

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, केरल, विजयवाड़ा:

24 कैरेट: ₹12,448 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹11,410 प्रति ग्राम

चेन्नई, कोयंबटूर, सेलम, त्रिची

24 कैरेट: ₹12,502 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹11,460 प्रति ग्राम

दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, अयोध्या

24 कैरेट: ₹12,463 प्रति ग्राम

22 कैरेट: ₹11,425 प्रति ग्राम

दक्षिण भारत के शहरों (चेन्नई आदि) में आज अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ा अधिक रेट दर्ज किया गया है।

आज चांदी का भाव

प्रति ग्राम: ₹161

प्रति किलोग्राम: ₹1,61,000

चांदी में आज हल्की गिरावट देखी गई है, कल की तुलना में

₹4 प्रति ग्राम

₹4,000 प्रति किलोग्राम

चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर-रुपया विनिमय दर और ग्लोबल मांग के अनुसार ऊपर-नीचे होती रहती हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने पर चांदी महंगी हो जाती है।

