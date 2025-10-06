हेयर डाई से लड़की की किडनी खराब, डॉक्टर भी रिपोर्ट देखकर रह गए दंग!

नारी डेस्क: चीन की 20 वर्षीय एक युवती को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखने के लिए हेयर डाई करवाना भारी पड़ गया। कुछ दिनों में उसके पैरों पर लाल धब्बे, जोड़ों में दर्द और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं शुरू हो गईं। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसे किडनी में सूजन आ गई है। यह मामला लोगों को चेतावनी देता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद हानिकारक केमिकल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

डाई कराना बना महंगा

डॉ। ताओ चेनयांग के अनुसार, यह महिला हर महीने सैलून जाती और बालों को अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की तरह डाई कराती थी। लगातार और जल्दी-जल्दी हेयर डाई करवाने के कारण उसके शरीर में हानिकारक केमिकल्स जमा हो गए, जिससे किडनी की गंभीर समस्या पैदा हो गई।

हेयर डाई में मौजूद खतरनाक तत्व

डॉ। ताओ ने बताया कि कई हेयर डाई में सीसा (लेड) और पारा (मरकरी) जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो किडनी, फेफड़ों और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक इन केमिकल्स के संपर्क में रहने से कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है।

कैंसर का खतरा और स्वास्थ्य पर असर

अध्ययन और शोध बताते हैं कि लगातार परमानेंट हेयर डाई का इस्तेमाल ब्लैडर कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। इनमें मौजूद कार्सिनोजेनिक तत्व (Aromatic Amines) शरीर में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा, हेवी मेटल्स वाले हेयर डाई का बार-बार इस्तेमाल लीवर, किडनी और हार्मोनल संतुलन पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है।

लोगों के लिए चेतावनी

डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी सेलेब्रिटी की नकल करने के चक्कर में अपनी सेहत को खतरे में डालना भारी पड़ सकता है। बालों को बार-बार कलर करने से बचना चाहिए और हमेशा हेयर डाई में मौजूद इंग्रीडिएंट्स की जांच करनी चाहिए। हेवी मेटल्स और अन्य हानिकारक केमिकल्स फ्री प्रोडक्ट्स चुनना सुरक्षित विकल्प है। हेयर डाई के समय दस्ताने पहनें और हवादार जगह का इस्तेमाल करें, ताकि केमिकल्स के संपर्क को कम किया जा सके।

हेयर डाई का अत्यधिक और बार-बार उपयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बालों की सुंदरता पाने की चाह में अपनी किडनी, लीवर और फेफड़ों को जोखिम में डालना महंगा साबित हो सकता है।