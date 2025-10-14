15 OCTWEDNESDAY2025 2:19:24 PM
Nari

सैलून में बाल धुलवाने से आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Oct, 2025 09:44 AM
सैलून में बाल धुलवाने से आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

नारी डेस्क: क्या आपने कभी सैलून में सिर धोते समय गर्दन पीछे झुकाई है?अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। हाल ही में आई एक स्टडी ने बताया है कि सैलून में बाल धोते समय की जाने वाली यह सामान्य हरकत एक दुर्लभ स्ट्रोक (stroke) का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सैलून में सिर धोते समय जब गर्दन को सिंक के किनारे पर ज़्यादा पीछे झुकाया जाता है, तो इससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह (blood flow) प्रभावित हो सकता है।
 

क्यों है ये खतरनाक

यह स्थिति "ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम" (Beauty Parlor Syndrome) कहलाती है। इस स्थिति में गर्दन की धमनियों (arteries) पर दबाव पड़ता है, जिससे उनमें सूजन या फटने जैसी समस्या हो सकती है  और नतीजा हो सकता है स्ट्रोक। ‘ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम’जब सिर को बहुत पीछे झुका दिया जाता है:रक्त का प्रवाह मस्तिष्क तक सही से नहीं पहुंच पाता,इससे वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन (Vertebral Artery Dissection) नामक स्थिति बनती है,और यही स्ट्रोक या लकवा (paralysis) का कारण बन सकती है।


 लक्षण जिन पर तुरंत ध्यान दें

अगर सैलून से लौटने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर ये लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें जैसे-

-चक्कर आना या सिर घूमना
-बोलने या देखने में परेशानी
-गर्दन में दर्द या अकड़न
-एक तरफ सुन्नपन
-शरीर का संतुलन बिगड़ना
 

इन लोगों को ज्यादा खतरा

ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोग, बुजुर्ग या कमजोर नसों वाले व्यक्ति, जिन लोगों को पहले से सर्वाइकल दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस है,जो बार-बार सैलून में हेयर वॉश कराते हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। इससे बचने के लिए गर्दन को अधिक पीछे न झुकाएं , वॉशिंग के दौरान स्टाफ से कहें कि सिर को हल्का सीधा रखें। सर्वाइकल दर्द वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। किसी भी असहजता पर तुरंत रुकें और डॉक्टर से सलाह लें।  सैलून में बाल धोना देखने में आरामदायक लगता है, लेकिन गलत मुद्रा (posture) में यह बड़े स्वास्थ्य खतरे में बदल सकता है। थोड़ी सी सावधानी और सही तरीके से बाल धोने से आप इस दुर्लभ लेकिन गंभीर स्ट्रोक के खतरे से बच सकते हैं। 
 

