त्योहारों के बीच मिली बुरी खबर, मशहूर कॉमेडियन और एक्टर का  59 की उम्र में हुआ निधन

नारी डेस्क: लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन 59 वर्षीय राजू तालीकोट का सोमवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका मूल नाम राजेसाब मकतुमसाब यंकांची था। धारवाड़ रंगायन के निदेशक के रूप में भी कार्यरत राजू तालीकोट ने रंगमंच और फिल्मों दोनों में ख्याति अर्जित की थी।



राजू तालीकोट के परिवार में दो पत्नियां, दो बेटे और तीन बेटियां हैं। उनके बेटे भरत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजू तालीकोट को दिल का दौरा पड़ा था और उनका पहले भी इलाज किया गया था। हालांकि, इस बार उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। भरत ने कहा-"हमारे पिता की दो पत्नियां थीं, लेकिन हम सभी एक साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से पले-बढ़े हैं।" परिवार ने बताया है कि अंतिम संस्कार चिक्कासिंदगी गाँव में होगा।



उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा- "यह बेहद दुखद है कि प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता, हास्य अभिनेता और धारवाड़ रंगायन के निर्देशक राजू तालीकोट का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजू तालीकोट का जन्म 1965 में हुआ था। तालीकोट में जन्म और पालन-पोषण होने के कारण, वे राजू तालीकोट के नाम से जाने गए, और इसी नाम से उन्होंने बाद में रंगमंच और सिनेमा में प्रसिद्धि प्राप्त की। राजू तालीकोट के माता-पिता भी रंगमंच कलाकार थे। वे "श्रीगुरु खसगतेश्वर नाट्य संघ" नामक एक नाटक मंडली चलाते थे।



राजू तालीकोटे ने कई नाटक विशेष रूप से कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए लिखे। वे 'कलियुगड़ा कुडुका' नाटक से प्रसिद्ध हुए, जिसके 15,000 से ज़्यादा प्रदर्शन हुए। 1990 के दशक में, इस नाटक का एक ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड किया गया। इसके रिलीज़ होने के बाद, उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। 'कुडुकारा साम्राज्य' और 'हट्टीगुड़ी लक्कव्वा' जैसे नाटकों से भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ी।राजू की पहली पत्नी प्रेमा थीं, जिनसे उनके दो बेटे और एक बेटी थी। उनकी दूसरी पत्नी सिंधनूर की प्रेमा थीं, और उनकी दो बेटियां थीं, जिनका नाम शाजीदा और शब्बू था।