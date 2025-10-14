15 OCTWEDNESDAY2025 2:23:09 PM
7 करोड़ कर्मचारियों की हुई मौज, अब बिना झंझट ईपीएफओ से निकाल पाएंगे सारी Money

  • Updated: 14 Oct, 2025 09:18 AM
नारी डेस्क: सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO ​​के बोर्ड ने सोमवार को अपने सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए आंशिक निकासी को आसान बनाने को मंजूरी दे दी, जिससे 100 प्रतिशत तक EPF निकासी की अनुमति मिल गई। यानी कि आप एक बार में ही PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। खास बात ये भी है क‍ि आपको इसके ल‍िए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।


CBT की बैठक में लिया ये फैसला

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता वाले EPFO ​​के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। EPFO ने पुराने 13 कठिन शर्तों को खत्म कर अब केवल 3 कैटगरी में आंशिक निकासी के नियम तय किए हैं। इनमें बीमारी, एजुकेशन और शादी जैसी अहम जरूरतें, हाउसिंग जरूरतें (मकान खरीदने या उससे जुड़े खर्चे) और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। पहले एजुकेशन और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब एजुकेशन के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है।  


पेंशन फंड का भी मिलेगा लाभ

राहत भरी बात ये भी है कि 75 फीसदी पैसा निकालने के लिए आपको कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा, महामारी, जॉब चली जाने यानी बेरोजगारी और ऐसी ही अन्‍य विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए आप पैसे निकाल सकेंगे। EPFO ने ये भी तय किया है कि सदस्य के खाते में 25% राशि 'मिनिमम बैलेंस' के रूप में बनी रहेगी, ताकि इस राशि पर 8.25% की कंपाउंडिंग दर से ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि आवश्‍यकता पड़ने पर पैसे निकालने की आजादी के साथ-साथ पेंशन फंड का लाभ भी सुनिश्चित रहेगा। 


और भी हैं कई फायदे

अब पेंशनभोगी, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, आईपीपीबी के विशाल डाक नेटवर्क के माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र निःशुल्क जमा कर सकेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य बुजुर्ग पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाना, समय पर पेंशन जारी रखना सुनिश्चित करना, पारिवारिक पेंशन की शीघ्र शुरुआत और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के तहत सटीकता में सुधार करना है। ईपीएफओ 3.0 के हिस्से के रूप में, सीबीटी ने भविष्य निधि सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन ढांचे को मंजूरी दी है।

