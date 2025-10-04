बेवफा पत्नी से तंग आकर 4 बच्चों के साथ नदी में कूदा पति, मरने से पहले राे-रोकर बनाई वीडियो

नारी डेस्क: माना जाता है कि जब एक महिला मां बनती है तो उसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चाें की इर्द- गिर्द ही घुमती रहती है। पर अब इस कलुयगी जमाने में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को भी त्याग देती है। हाल ही में एक मां अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसे में बाप ने अपने चारों बच्चाें के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है। सवाल यह है कि इस सब में उन मासूमों का क्या कसूर था?



रोते हुए बनाया वीडियो

यह मामला है उत्तर प्रदेश के शामली का जहां 38 वर्षीय मजदूर सलमान ने शुक्रवार को अपनी 12 वर्षीय, 5 वर्षीय, 3 वर्षीय और 8 माह की बच्ची के साथ यमुना में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले सलमान ने रोते हुए वीडियो बनाकर पत्नी और उसके प्रेमी समेत कई लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। उसने वीडियो में बताया कि किस कदर उसे पत्नी ओर उसके परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में उसने पूरे परिवार को ही खत्म करने का फैसला लिया।



इन लोगों को ठहराया जिम्मेदार

वीडियो में सलमान ने कहा कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने सात महीने से उसका जीवन नर्क बना दिया है। बताया जा रहा है कि सलमान खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था और लंबे समय से घरेलू कलह के कारण मानसिक तनाव में था। वीडियो में वह अपनी बेटी से कहता है कि महक बेटा, हम सारे के सारे मर जाएंगे, हमारी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? तेरी अम्मी है बेटा, शाबिर, हारुन, इंतजार, इश्तकार, अंजुम इन सबने सात दिन से हमारी जिंदगी खराब कर रखी है।



पत्नी के भागने से टूट गया था पति

वीडियो में सलमा कहता है- मुझे मौत का फैसला यूं लेना पड़ा… इस औरत ने 7 महीने से मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है, न किसी सरकार से उम्मीद है, न ही किसी से, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे के लिए कोई ऐसा न करे, इसलिए मैंने 5 जिंदगी खतरे में डाली है, इस औरत ने दिन-रात का जीना हराम कर रखा है, इसलिए मैने यह हरकत की है। सलमान की बहन ने बताया कि उसक भाभी अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई, जिसके चलते उसके भाई ने ये कदम उठाया।