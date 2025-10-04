04 OCTSATURDAY2025 5:27:59 PM
सगाई में मां को याद कर भावुक हुई अंशुला, अर्जुन कपूर ने यूं दिया बहन को हौंसला

  • Updated: 04 Oct, 2025 03:09 PM
सगाई में मां को याद कर भावुक हुई अंशुला, अर्जुन कपूर ने यूं दिया बहन को हौंसला

नारी डेस्क:   अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के  "गोर धना" समारोह के लिए कपूर परिवार एक साथ आया। अर्जुन कपूर की लाडली बहन अंशुला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने खास दिन की तस्वीरें साझा कीं और इस दिन को प्यार, हंसी और आशीर्वाद से भरपूर बताया। अंशुला द्वारा अपने कैरोसेल पोस्ट में साझा की गई एक तस्वीर में, उनकी दिवंगत मां मोना कपूर की एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 
अंशुला के ठीक बगल में साड़ी से सजी एक कुर्सी पर मोना कपूर की एक तस्वीर रखी दिखाई दी, जो इस बात पर ज़ोर देती है कि वह अपनी बेटी के इस महत्वपूर्ण दिन पर भी उसके साथ मौजूद थीं। एक भावुक पोस्ट में, अंशुला ने लिखा- "यह सिर्फ़ हमारा गोर धना नहीं था; यह हर छोटी-छोटी बात में झलकता प्यार था। रो के पसंदीदा शब्द हमेशा से 'हमेशा और हमेशा के लिए' रहे हैं - और आज, वे सबसे प्यारे तरीके से सच्चे लगने लगे। उनका प्यार मुझे यकीन दिलाता है कि परियों की कहानियाँ सिर्फ़ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे ही पलों में ज़िंदा रहती हैं।" 

अर्जुन की बहन ने आगे लिखा- "हंसी, गले लगना, दुआओं और हमारी दुनिया को भरपूर एहसास दिलाने वाले लोगों से भरा कमरा। और फिर, मां का प्यार... चुपचाप हमें अपने आगोश में ले रहा था। उनके फूलों में, उनके शब्दों में, उनकी सीट पर, जिस तरह से उनकी मौजूदगी अब भी हर जगह महसूस की जा सकती थी।" उन्होंने अंत में लिखा- "मुझे बस इतना याद है कि मैं इधर-उधर देख रही थी और सोच रही थी, 'हमेशा ऐसा ही महसूस होना चाहिए।'" "गोर धना" के लिए, अंशुला बैंगनी कढ़ाई वाले लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जहांं उन्होंने अपनी बहनों जाह्नवी कपूर, ख़ुशी कपूर और शनाया कपूर के साथ हंसी-मज़ाक किया, जबकि उनके भाई अर्जुन कपूर भी उनके साथ एक ग्रुप पोर्ट्रेट में शामिल हुए, जिससे उनकी खुशी साफ़ झलक रही थी। 

क्लासिक काले रंग की शेरवानी पहने रोहन, अंशुला के साथ कुछ पल बिताते हुए और अपनी  सालियाें जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के साथ पोज़ देते हुए देखे गए। अंशुला द्वारा पोस्ट में साझा की गई एक अन्य तस्वीर में, वह अपने भाई अर्जुन कपूर का हाथ पकड़े हुए बेहद भावुक होती दिख रही थीं। अलग-अलग तस्वीरों में, अंशुला मुस्कुराती हुई दिखाई दीं, जब जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अन्य सहित उनके परिवार की सभी महिलाएं तस्वीरें क्लिक कराती दिखीं और वह किसी सेलिब्रिटी की तरह पोज़ दे रही थीं। बता दें कि अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की पहली मुलाकात 2022 में एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी।  तीन साल साथ रहने के बाद, रोहन ने अंशुला को उनके पसंदीदा शहर न्यूयॉर्क में शादी के लिए प्रपोज़ करने का फ़ैसला किया।

