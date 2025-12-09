13 DECSATURDAY2025 8:11:07 PM
फिल्ममेकर 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पत्नी के साथ गिरफ्तार

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Dec, 2025 05:20 PM
फिल्ममेकर 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पत्नी के साथ गिरफ्तार

नारी डेस्क : बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाया। दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गाया।

जानें पुरा मामला

यह कार्रवाई इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत के बाद हुई, जो उन्होंने 17 नवंबर को दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, विक्रम और श्वेतांबरी ने चार फिल्मों के निर्माण का वादा किया था, जिसकी कुल लागत 47 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसके एवज में 42 करोड़ 70 लाख 82 हजार 232 रुपए भुगतान किए गए। लेकिन जांच में सामने आया कि केवल दो फिल्में ही पूरी हुईं, तीसरी फिल्म ‘विश्व विराट’ 25% से अधिक नहीं बनी और चौथी फिल्म ‘महाराणा-रण’ की शूटिंग तक शुरू नहीं हुई।

गिरफ्तारी की कार्रवाई

उदयपुर पुलिस पिछले चार दिनों से मुंबई में विक्रम भट्ट के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी और उनकी हर गतिविधि पर गोपनीय निगरानी रखी गई। पुलिस ने पहले फरार छह आरोपियों को नोटिस भेजे थे। रविवार को जुहू स्थित गंगाभवन कॉम्प्लेक्स से दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्ड्स ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतकर कार्रवाई पूरी की।

