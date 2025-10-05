05 OCTSUNDAY2025 5:50:48 PM
दुनिया की ये 5 खतरनाक जगहें जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखी!

नारी डेस्क : इंसानों को हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा लुभाती है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। चाहे वह कोई शक्ति हो, रहस्यमय जगह हो या कोई अनदेखा क्षेत्र। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जो इतनी खतरनाक और कठिन हैं कि अनुभवी खोजकर्ता भी वहां कदम रखने से पहले सोचते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमय और खतरनाक जगहों के बारे में।

वेले दो जावारी, ब्राजील

अमेजन के बीच स्थित यह जगह लगभग 33,000 वर्ग मील में फैली हुई है, जो आकार में ऑस्ट्रिया के बराबर है। यहां 19 संपर्कविहीन मूल निवासी जनजातियों का घर है। घने वर्षावन और नदियां इसे बाहरी लोगों के लिए लगभग अकल्पनीय बनाती हैं। स्थानीय जनजातियां अपनी भूमि की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया के संपर्क से पूरी तरह परहेज करती हैं। यात्रा न केवल तकनीकी रूप से कठिन है, बल्कि कानूनी और नैतिक दृष्टि से भी प्रतिबंधित है।

PunjabKesari

सैंडी द्वीप, दक्षिण प्रशांत

यह रहस्यमय द्वीप कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच में मानचित्रों पर दिखता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, तो यह पाया गया कि द्वीप वहाँ अस्तित्व में ही नहीं था। अब यह मानचित्रण की त्रुटि या अचानक लुप्त हो गया द्वीप, आज भी रहस्य ही बना हुआ है।

पैटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली

दक्षिणी ध्रुव के पास फैला यह क्षेत्र ग्लेशियर, वर्षावन और विशाल हिमक्षेत्रों से भरा है। दूरस्थ होने और कठिन भू-भाग की वजह से यहां का अधिकांश भाग अभी तक मानचित्रित नहीं हुआ है। कठोर जलवायु, अचानक बदलते मौसम और विशाल भू-दृश्य इसे बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक बनाते हैं।

PunjabKesari

नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स, म्यांमार

नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स प्राचीन वनों और दुर्लभ प्रजातियों का घर है। आर्थिक प्रतिबंधों ने अनजाने में इसे बड़े पैमाने पर विकास से बचाया है। सड़क और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए यहां निगरानी करना लगभग असंभव हो गया है, जिससे यह क्षेत्र आज भी रहस्यमय और अछूता बना हुआ है।

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत

सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध अनदेखे स्थानों में से एक नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है और यहां की सेंटिनली जनजाति आधुनिक दुनिया से लगभग अछूती रही है। अपनी जमीन की रक्षा के लिए ये जनजाति किसी भी बाहरी व्यक्ति पर हमला कर सकती है। पहले किए गए संपर्क प्रयासों का सामना हमेशा हिंसक प्रतिक्रिया से हुआ है।

PunjabKesari

दुनिया में कुछ जगहें इतनी खतरनाक और रहस्यमय हैं कि आज तक कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया। ये स्थान दिखाते हैं कि कुछ सीमाएं इंसान की पहुंच से परे हैं।
 

